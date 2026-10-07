Svet

DRAMATIČNI SNIMCI IZ RUSIJE: Gori jedno od najvećih skladišta nafte (VIDEO)

Ivana Manić

07. 10. 2026. u 18:35

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VELIKI požari izbili su na velikom naftovodu i skladištu u ruskoj Samarskoj oblasti, prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama i satelitskom praćenju Nase.

ДРАМАТИЧНИ СНИМЦИ ИЗ РУСИЈЕ: Гори једно од највећих складишта нафте (ВИДЕО)

Foto: Printscreen / X / JayinKyiv

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju velik požar i oblak crnog dima iznad postrojenja, koje je važno čvorište u ruskoj mreži naftovoda.

Nasin sistem za upravljanje informacijama o požarima (FIRMS), koji koristi satelitske podatke za otkrivanje termičkih anomalija i požara, otkrio je više žarišta u objektu.

Objekat, koji se nalazi u blizini sela Prosvet, u Samarskoj oblasti, obuhvata crpne stanice, rezervoarske farme i stanice za mešanje.

Bio je više puta meta tokom ukrajinske kampanje dubokih udara na rusku naftnu infrastrukturu.

Ranije tog dana, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski aludirao je na ukrajinski napad na naftna postrojenja u Samarskoj oblasti, bez preciziranja koji je objekat pogođen.

Iako uzrok trenutnog požara još uvek nije zvanično saopšten, ranije 7. oktobra, Generalštab Ukrajine je potvrdio štetu nanesenu objektu u prethodnom ukrajinskom napadu dronom 2. oktobra.

- Kao rezultat napada na LVDS „Samara“ u Prosveti, Samarska oblast Ruske Federacije, 2. oktobra 2026. godine, potvrđeno je oštećenje jedanaest rezervoara RVS-20000, tri rezervoara RVS-50000, delova cevovoda i automatizovane stanice za proizvodnju nafte - navodi se u saopštenju Generalštaba.

Udari na rusku naftnu infrastrukturu imaju za cilj „smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Ruske Federacije“, rekli su.

(The Kyiv Independent)

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