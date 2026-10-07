DRAMATIČNI SNIMCI IZ RUSIJE: Gori jedno od najvećih skladišta nafte (VIDEO)

VELIKI požari izbili su na velikom naftovodu i skladištu u ruskoj Samarskoj oblasti, prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama i satelitskom praćenju Nase.

Foto: Printscreen / X / JayinKyiv

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju velik požar i oblak crnog dima iznad postrojenja, koje je važno čvorište u ruskoj mreži naftovoda.

Nasin sistem za upravljanje informacijama o požarima (FIRMS), koji koristi satelitske podatke za otkrivanje termičkih anomalija i požara, otkrio je više žarišta u objektu.

Objekat, koji se nalazi u blizini sela Prosvet, u Samarskoj oblasti, obuhvata crpne stanice, rezervoarske farme i stanice za mešanje.

Bio je više puta meta tokom ukrajinske kampanje dubokih udara na rusku naftnu infrastrukturu.

Ranije tog dana, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski aludirao je na ukrajinski napad na naftna postrojenja u Samarskoj oblasti, bez preciziranja koji je objekat pogođen.

A large-scale fire broke out at the Samara Linear Production and Dispatch Station (LPDS Samara) in the Samara Region. As a result of the fire, roads were closed in the settlement of Prosvet. The station houses one of Europe's largest oil storage tank farms. https://t.co/30EjNTcZbD — WarTranslated (@wartranslated) October 7, 2026

Iako uzrok trenutnog požara još uvek nije zvanično saopšten, ranije 7. oktobra, Generalštab Ukrajine je potvrdio štetu nanesenu objektu u prethodnom ukrajinskom napadu dronom 2. oktobra.

- Kao rezultat napada na LVDS „Samara“ u Prosveti, Samarska oblast Ruske Federacije, 2. oktobra 2026. godine, potvrđeno je oštećenje jedanaest rezervoara RVS-20000, tri rezervoara RVS-50000, delova cevovoda i automatizovane stanice za proizvodnju nafte - navodi se u saopštenju Generalštaba.

Udari na rusku naftnu infrastrukturu imaju za cilj „smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Ruske Federacije“, rekli su.

Fires continue to spread at Russia's massive oil tank farm in Samara. The capacity of this facility is over 10 million barrels, one of the top ten largest on earth. https://t.co/MaUksZHBAb — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 7, 2026

(The Kyiv Independent)