PREVARA VEKA BIVŠEG AMERIČKOG ŠPIJUNA: Pored stotinu zlatnih poluga, u kući je pronađeno i OVO

BIVŠI agent CIA koji je uhapšen nakon što su vlasti u njegovoj kući pronašle stotine zlatnih poluga, četrdesetdevetogodišnji Dejvid Raš, priznao je da je prevario američku vladu u razgranatoj šemi vrednoj 200 miliona dolara, koja je uključivala lažne ugovore i nekretnine, prenosi BBC.

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Raš će morati da nadoknadi štetu vladi i da se odrekne luksuznih nekretnina, automobila, satova i druge imovine povezane sa njegovim krivičnim delima, u okviru sporazuma o priznanju krivice.

On je takođe priznao da je odavao državne tajne jednoj stranoj vladi, što je moglo da nanese “ozbiljnu štetu” nacionalnoj bezbednosti.

- Okrivljeni će priznati krivicu zato što je zaista kriv za delo koje mu se stavlja na teret - naveli su tužioci u sudskom podnesku kojim su obrazložili sporazum o priznanju krivice.

Rašov advokat odbio je da komentariše slučaj za BBC.

Raš je prvobitno bio optužen za krađu javnih sredstava ali je sada priznao krivicu za elektronsku prevaru.

U trenutku hapšenja, pretresom njegove kuće pronađeno je 298 zlatnih poluga koje je, kako je tvrdio, dobio za “troškove povezane sa poslom”.

Sudska dokumenta otkrivaju nove detalje, uključujući i to da je Raš stranom zvaničniku otkrio postojanje i opis “tajnog izvora”.

- Otkrivanje takvih informacija moglo bi da ugrozi bezbednost i život ljudskog izvora, kao i američkih vladinih službenika koji sarađuju sa tim izvorom i ugroziti sposobnost američke vlade da regrutuje ljudske izvore, koji se oslanjaju na uveravanja američke vlade o apsolutnoj tajnosti - naveli su tužioci.

U sporazumu o priznanju krivice se navodi da je Raš strogo poverljive podatke prosledio “zvaničniku strane vlade koji nije imao ovlašćenje da ih primi niti je imao potrebu da ih zna”, navodi BBC.

Direktor CIA Džon Retklif je u saopštenju rekao da je Raš zloupotrebio svoj položaj, izneverio poverenje javnosti i da za svoje postupke mora u potpunosti da odgovara.

Istražitelji FBI navode da je Raš od novembra 2025. i marta 2026. u više navrata tražio značajne količine strane valute i desetine miliona dolara u zlatnim polugama za troškove povezane sa poslom.

- Raš je izmislio strogo poverljiv program kako bi opravdao kupovinu luksuznih nekretnina na jugu Floride, koje je potom nameravao da preproda radi lične dobiti - navodi se u sudskom dokumentu.

Raš je, kako se dodaje, praktično sam sebi bio nadređeni koji odobrava trošenje sredstava, što mu je omogućilo da potroši velike iznose novca američke vlade bez značajnog nadzora.

U sudskim spisima ne navode se detalji o Rašovom radu za CIA, već se on opisuje kao bivši visoki rukovodilac jedne američke vladine agencije u Virdžiniji, koji je imao najviši stepen bezbednosne dozvole i pristup poverljivim informacijama.

Američki mediji potvrdili su da je ranije bio zaposlen u CIA.

Prema “Vašington postu”, bio je visoki rukovodilac u Direkciji za nauku i tehnologiju te agencije, koji razvija špijunske uređaje visoke tehnologije.

Optužba za elektronsku prevaru odnosi se na transfer od 45 miliona dolara koji je obavio u januaru 2026.

Pored zlatnih poluga, kod Raša je pronađeno i dva miliona dolara u gotovini i 35 luksuznih satova.

Tužioci su naveli da je Raš prebacivao novac u robu kojom se lako trguje, uz “snažne dokaze” da je pokušavao da prikrije novac.

Prema sporazumu, on će morati da preda i satove i dva automobila BMW, kao i gotovinu i skoro 39 miliona dolara zaplenjenih sa njegovog računa.

Federalni će izreći kaznu naknadno, a ročište je zakazano za 28. januar. Za ovo krivično delo predviđena je maksimalna zatvorska kazna od 20 godina ali tužioci su napomenuli da se ona, prema zakonu, može uvećati.

Raš je ranije bio optuživan da je lagao da je bio pilot u mornarici kad se 2009. prijavljivao za posao.

Nije jasno kako je uspeo da laže u prijavi za posao, a prema "Vašington postu" nekoliko zvaničnika CIA poslato je na odsustvo dok traje istraga o tome kako je Raš uspeo da prođe bezbednosnu proveru.

Vlada je ranije tvrdila da velike sume novca nedostaju, što je njegov advokat negirao.

(Blic)