BROJ POVREĐENIH U NAPADU U POLJSKOJ ŠKOLI PORASTAO: Poznato stanje ranjenih, uhapšeni (19) van životne opasnosti

BROJ povređenih u napadu nožem u školi u Ostrolenki na severoistoku Poljske porastao je na 10, među kojima je i počinilac, izjavio je danas guverner Mazovskog regiona Mariuš Frankovski.

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Frankovski je na konferenciji za novinare rekao da je u napadu povređeno pet učenika, dva nastavnika i dva prolaznika, kao i počinilac napada, koji je uhapšen, prenosi PAP.

On je kazao da je počinilac napada "stanovnik Ostrolenke, učenik škole", koji ima 19 godina.

- Nijedna od ovih osoba nije u životnoj opasnosti, ali još čekamo konačnu potvrdu za dvoje njih. U pitanju je petoro učenika, dva nastavnika, dva prolaznika i, kao što sam pomenuo, počinilac koji se samopovredio - rekao je Frankovski.

Portparol Okružnog tužilaštva u Ostrolenki Elžbjeta Edita Lukasjevič je ranije danas rekla da je napad u školi izvršio Jakub Z. (19).

Ona je kazala i da je mladić uhapšen u blizini gradske plaže, oko 500 metara od škole. Napad u školi se dogodio nešto posle 11.00 sati a povređeni su prevezeni u bolnice u Ostrolenki i Lomži.

- Imam informacije da je najteže povređena osoba van životne opasnosti. Devetnaestogodišnjak se samopovredio i nalazi se na lečenju u bolnici u Ostrovu Mazovjecki - rekla je Lukasjevič.

Prema njenim rečima na licu mesta uviđaj vrše dva tužioca i tim policajaca.