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UKRAJINA BRUTALNO NAPADNUTA NA PUTINOV ROĐENDAN: Desetine mrtvih širom zemlje, Zelenski očajan (FOTO/VIDEO)

JM

07. 10. 2026. u 17:50

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RUSIJA je tokom noći pokrenula masovni napad raketama i dronovima širom Ukrajine, usmrtivši 24 osobe. U napadima je teško oštećena petospratna stambena zgrada u Prilucima, 150 km istočno od Kijeva, i izazvala je veliku štetu na kućama i infrastrukturi u Kremenčuku.

УКРАЈИНА БРУТАЛНО НАПАДНУТА НА ПУТИНОВ РОЂЕНДАН: Десетине мртвих широм земље, Зеленски очајан (ФОТО/ВИДЕО)

Foto:/x/@Heroiam_Slava

Rusija je tokom noći pokrenula masovni napad raketama i dronovima na nekoliko ukrajinskih gradova, usmrtivši 24 osobe, uključujući četvoro dece, dok je nanela veliku štetu stambenim zgradama i civilnoj infrastrukturi u Prilucima i drugim gradovima.

Ruske snage su napale prestonicu balističkim raketama u nekoliko talasa, a prvi plotun je ispaljen na Kijev ubrzo posle 3 sata ujutru.

Kijevska gradska vojna uprava (KMVA) je ujutru saopštila da su u napadu poginule dve osobe.

Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, udari su zabeleženi u okrugu Podilski, Obolonski, Darnjicki i Ševčenkovski.

Državna služba za vanredne situacije (DSNS) saopštila je da su vatrogasci ugasili požar površine 200 kvadratnih metara u garažnoj zadruzi u Darnickom okrugu.

Tela dve žrtve pronađena su tokom gašenja požara, dok su još dve osobe spašene. Požari su takođe izbili u dve nestambene zgrade u Podiljskom okrugu.

Hitne službe rade na lokacijama. Posle 6 sati ujutru, Vitalij Djakivnič, načelnik Poltavske regionalne vojne uprave (OVA), prijavio je masovni raketni i napad bespilotnim letelicama na region, a eksplozije su se čule u Kremenčuku.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da se grupe krstarećih raketa kreću ka gradu.

Djakivnič je kasnije izvestio da je pogođena stambena zona u Kremenčuku, oštećene stambene zgrade. Pogođen je i industrijski objekat u okrugu Kremenčuk.

Gradonačelnik Kremenčuka Vitalij Malecki rekao je da je oštećeno nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća, opisujući uništenje kao jednu od najvećih šteta na stambenim objektima u gradu od početka rata u Ukrajini.

Foto:/x/@ZelenskyyUa

Prozori su polomljeni, dok su fasade i strukturni elementi zgrada oštećeni. Vozila stanara su takođe bila pogođena.

Medicinsko osoblje pomaže onima kojima je pomoć potrebna, dok opštinske i komunalne službe rade na mestima napada kako bi dokumentovale štetu, pomogle stanovnicima i otklonile posledice napada, rekao je Malecki.

U svom poslednjem izveštaju u 8:40 časova, Djakivnič je rekao da su, prema preliminarnim informacijama, dve osobe poginule u Kremenčuku.

- Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Sedam drugih je povređeno. Spasilačka akcija je u toku - napisao je.

Priluki, oko 150 kilometara istočno od Kijeva u Černihivskoj oblasti, takođe je pogođen tokom noćnog napada, a oštećena je civilna i komunalna infrastruktura, prema podacima Gradskog veća Priluka.

List „Suspilne“, pozivajući se na svog dopisnika i lokalne Telegram kanale, izvestio je da je ruska raketa pogodila petospratnicu u jednom od gradskih naselja.

Objavljene slike sa mesta događaja pokazuju ozbiljnu štetu na zgradi, uključujući urušavanje velikog dela konstrukcije.

Foto:/x/@ZelenskyyUa

Hitne službe su raspoređene na lice mesta i pretražuju ruševine tražeći stanovnike.

„Preliminarni izveštaji ukazuju na smrtne slučajeve i povrede. Sve službe za hitne intervencije su angažovane, a operacije čišćenja ruševina su u toku“, objavio je Telegram kanal Priluki Operativni.

Međutim, izveštaj DSNS-a objavljen u 9:29 navodi da je u ruskom napadu na višespratnu stambenu zgradu u Prilucima, prema preliminarnim informacijama, poginulo četiri osobe, a povređeno još 20, uključujući troje dece.

„Hitne službe su spasile jednu osobu. Na drugoj lokaciji, požar je izbio u industrijskoj zgradi zbog ruskog granatiranja. Operacije za otklanjanje posledica napada su trenutno u toku“, navodi se u izveštaju .

U daljem saopštenju, DSNS je saopštio da je broj žrtava u Prilucima porastao na 18, uključujući četvoro dece.

Foto:/x/@Heroiam_Slava

Još 55 ljudi je povređeno, uključujući sedmoro dece. Operacije za otklanjanje posledica napada su i dalje u toku, a spasioci demontiraju uništene objekte i pretražuju ruševine.

Sve službe za vanredne situacije rade na licu mesta. Aleksandar Hanža, šef Dnjepropetrovske OVA, izvestio je da je Rusija pogodila industrijski objekat u Dnjepru.

U Zaporožju, ruske snage su ciljale transportnu infrastrukturu. U Kirovogradskoj oblasti, gradonačelnik Aleksandrije Serhij Kuzmenko prijavio je ruski napad na kritičnu infrastrukturu grada i rekao da ima povređenih.

Kuzmenko je izvestio da su tri spasilačke jedinice raspoređene kako bi se sanirale posledice napada. Oko 8 časova ujutru, rekao je da je jedna žena poginula u jutarnjem napadu.

- Tri druge osobe su povređene, a kontakt sa još dve je trenutno izgubljen. Pogođen je industrijski objekat - napisao je Kuzmenko.

Prema poslednjim izveštajima vlasti, broj žrtava u gradu je porastao na dve osobe.

Prema njegovim rečima, nadležne službe trenutno rade na licu mesta. Informacije o posledicama napada se još uvek razjašnjavaju.

Predsednik Volodimir Zelenski takođe je odgovorio na napad, napisavši na Telegramu da je broj žrtava u Prilucima porastao na pet.

- Danas, za Putinov rođendan, ruska vojska mu je 'poklonila' uništenje stambene zgrade u Prilucima, Černihivska oblast. Nažalost, do sada se zna da je pet ljudi poginulo, a 26 je povređeno, uključujući petoro dece - napisao je on , dodajući da bi ljudi i dalje mogli biti zarobljeni ispod ruševina.

Prema rečima Zelenskog, ruski raketni napadi su takođe oštetili pet stambenih zgrada u Dnjepru i četiri solitera u Kremenčuku, gde su dve osobe poginule, a osam povređeno.

- U Kijevu su Rusi ubili dve osobe. Još dve osobe su poginule u Aleksandriji. Moje saučešće porodicama i voljenima žrtava - napisao je predsednik, dodajući da je infrastruktura u Kijevu i 12 regiona napadnuta tokom noći.

Prema rečima Zelenskog, jedna od ključnih meta bio je energetski sektor Ukrajine.

- Rusi su želeli da udare na bolan i demonstrativan način. Ovo je bio jedan od najgnusnijih napada: ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke, kao i dronovi 'Šahed'. Nažalost, samo deo je oboren - napisao je Zelenski.

Dodao je da ruske balističke rakete ostaju najveći izazov za Ukrajinu i rekao da su dodatni sistemi protivvazdušne odbrane hitno potrebni.

- A paketi protivvazdušne odbrane su nam trenutno od vitalne važnosti. Upravo zato svakodnevno tražimo rakete Patriot – rakete koje mogu i moraju da pruže stvarnu zaštitu ljudskim životima ovde, na ukrajinskom nebu - napisao je.

Ministar unutrašnjih poslova Ivan Vihivski je kasnije izvestio da su hitne spasilačke operacije u toku na osam lokacija širom Kijeva i u Kijevskoj oblasti, kao i u Kirovogradskoj, Černigovskoj i Poltavskoj oblasti.

- U ovom kombinovanom terorističkom napadu na ukrajinske gradove poginulo je 12 ljudi. Više od 40 civila je ranjeno - napisao je on na Telegramu.

Prema rečima Vihivskog, spasioci i policajci u Prilucima tragali su za nestalim osobama koje su možda ostale zarobljene ispod ruševina petospratnice.

- Šest ljudi je već poginulo kao posledica neprijateljskog napada na grad, uključujući i osmogodišnjeg dečaka. Još 34 ljudi, uključujući petoro dece, je povređeno. Najmlađa devojčica ima samo tri godine. Stambene zgrade, skladište vodovodnog materijala, garažna zadruga, prodavnice – ovaj napad je ponovo ciljao civile, porodice koje spavaju u svojim domovima. Takođe, nije bilo vojne svrhe iza granatiranja jednog od groblja u prestonici - dodao je Vihivski.

Ministar je rekao da je to bio težak dan i za tim Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je policajac ranjen u napadu na Priluke.

- Njen muž – koji se donedavno borio na frontu kao deo policijske jedinice – i njena majka su poginuli. Večno sećanje svim žrtvama, a saučešće njihovim porodicama - napisao je.

Sve jedinice i neophodne službe nastavile su rad na mestima napada.

- Takođe raspoređujemo jedinice iz susednih regiona kako bismo što pre otklonili posledice napada - dodao je ministar.

Foto:/x/@ZelenskyyUa

DSNS je kasnije izvestio da je broj poginulih u Prilucima porastao na devet ljudi, uključujući troje dece.

„Spasilačka operacija na mestu gde je pogođena višespratna stambena zgrada je u toku. Trenutno se zna da je povređeno 40 ljudi, uključujući sedmoro dece“, navodi se u izveštaju.

Spasioci su takođe uspeli da spasu 12 ljudi, uključujući i jedno dete. Psiholozi Državne službe za vanredne situacije rade na licu mesta i pružili su pomoć 36 osobama.

Operacije potrage i spasavanja i čišćenje uništenih objekata nastavljaju se bez prekida.

Spasioci su kasnije izvestili da je u ruskom napadu na Priluke poginulo 14 ljudi, uključujući četvoro dece.

„Pedeset ljudi je povređeno, od kojih sedam dece. Hitne službe su spasile 15 ljudi, uključujući jedno dete“, dodaje se u izveštaju.

(Kijev post)

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