UKRAJINA BRUTALNO NAPADNUTA NA PUTINOV ROĐENDAN: Desetine mrtvih širom zemlje, Zelenski očajan (FOTO/VIDEO)

RUSIJA je tokom noći pokrenula masovni napad raketama i dronovima širom Ukrajine, usmrtivši 24 osobe. U napadima je teško oštećena petospratna stambena zgrada u Prilucima, 150 km istočno od Kijeva, i izazvala je veliku štetu na kućama i infrastrukturi u Kremenčuku.

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Rusija je tokom noći pokrenula masovni napad raketama i dronovima na nekoliko ukrajinskih gradova, usmrtivši 24 osobe, uključujući četvoro dece, dok je nanela veliku štetu stambenim zgradama i civilnoj infrastrukturi u Prilucima i drugim gradovima.

Ruske snage su napale prestonicu balističkim raketama u nekoliko talasa, a prvi plotun je ispaljen na Kijev ubrzo posle 3 sata ujutru.

Kijevska gradska vojna uprava (KMVA) je ujutru saopštila da su u napadu poginule dve osobe.

Work to clear the rubble is ongoing at the site of a Russian missile strike on a residential building in Pryluky. As of now, 18 people have been reported killed, four of them children: Oleksandr, Kyrylo, and Serhii, who were only one year old, and eight-year-old Maksym. My condolences to all their families and loved ones. Dozens of people were injured, including seven children. All emergency services are involved and working at the site. Fifteen people were rescued, including one child. There are still people who have not yet been accounted for. The Russians know very well that they are striking ordinary cities, ordinary life. And the continued use of missiles against Ukraine, against our people, our children, is an absolutely deliberate choice of terror. This is what Moscow chooses – despite all our efforts with partners to bring peace closer. And this is a clear reason why more pressure on Russia is needed and why Ukraine needs more defense packages. It is important that leaders understand this. It is important that the world not remain silent today. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

Prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, udari su zabeleženi u okrugu Podilski, Obolonski, Darnjicki i Ševčenkovski.

Državna služba za vanredne situacije (DSNS) saopštila je da su vatrogasci ugasili požar površine 200 kvadratnih metara u garažnoj zadruzi u Darnickom okrugu.

Tela dve žrtve pronađena su tokom gašenja požara, dok su još dve osobe spašene. Požari su takođe izbili u dve nestambene zgrade u Podiljskom okrugu.

Hitne službe rade na lokacijama. Posle 6 sati ujutru, Vitalij Djakivnič, načelnik Poltavske regionalne vojne uprave (OVA), prijavio je masovni raketni i napad bespilotnim letelicama na region, a eksplozije su se čule u Kremenčuku.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da se grupe krstarećih raketa kreću ka gradu.

Djakivnič je kasnije izvestio da je pogođena stambena zona u Kremenčuku, oštećene stambene zgrade. Pogođen je i industrijski objekat u okrugu Kremenčuk.

Gradonačelnik Kremenčuka Vitalij Malecki rekao je da je oštećeno nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća, opisujući uništenje kao jednu od najvećih šteta na stambenim objektima u gradu od početka rata u Ukrajini.

Foto:/x/@ZelenskyyUa

Prozori su polomljeni, dok su fasade i strukturni elementi zgrada oštećeni. Vozila stanara su takođe bila pogođena.

Medicinsko osoblje pomaže onima kojima je pomoć potrebna, dok opštinske i komunalne službe rade na mestima napada kako bi dokumentovale štetu, pomogle stanovnicima i otklonile posledice napada, rekao je Malecki.

U svom poslednjem izveštaju u 8:40 časova, Djakivnič je rekao da su, prema preliminarnim informacijama, dve osobe poginule u Kremenčuku.

- Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Sedam drugih je povređeno. Spasilačka akcija je u toku - napisao je.

Priluki, oko 150 kilometara istočno od Kijeva u Černihivskoj oblasti, takođe je pogođen tokom noćnog napada, a oštećena je civilna i komunalna infrastruktura, prema podacima Gradskog veća Priluka.

List „Suspilne“, pozivajući se na svog dopisnika i lokalne Telegram kanale, izvestio je da je ruska raketa pogodila petospratnicu u jednom od gradskih naselja.

Objavljene slike sa mesta događaja pokazuju ozbiljnu štetu na zgradi, uključujući urušavanje velikog dela konstrukcije.

Foto:/x/@ZelenskyyUa

Hitne službe su raspoređene na lice mesta i pretražuju ruševine tražeći stanovnike.

„Preliminarni izveštaji ukazuju na smrtne slučajeve i povrede. Sve službe za hitne intervencije su angažovane, a operacije čišćenja ruševina su u toku“, objavio je Telegram kanal Priluki Operativni.

Međutim, izveštaj DSNS-a objavljen u 9:29 navodi da je u ruskom napadu na višespratnu stambenu zgradu u Prilucima, prema preliminarnim informacijama, poginulo četiri osobe, a povređeno još 20, uključujući troje dece.

„Hitne službe su spasile jednu osobu. Na drugoj lokaciji, požar je izbio u industrijskoj zgradi zbog ruskog granatiranja. Operacije za otklanjanje posledica napada su trenutno u toku“, navodi se u izveštaju .

U daljem saopštenju, DSNS je saopštio da je broj žrtava u Prilucima porastao na 18, uključujući četvoro dece.

Foto:/x/@Heroiam_Slava

Još 55 ljudi je povređeno, uključujući sedmoro dece. Operacije za otklanjanje posledica napada su i dalje u toku, a spasioci demontiraju uništene objekte i pretražuju ruševine.

Sve službe za vanredne situacije rade na licu mesta. Aleksandar Hanža, šef Dnjepropetrovske OVA, izvestio je da je Rusija pogodila industrijski objekat u Dnjepru.

U Zaporožju, ruske snage su ciljale transportnu infrastrukturu. U Kirovogradskoj oblasti, gradonačelnik Aleksandrije Serhij Kuzmenko prijavio je ruski napad na kritičnu infrastrukturu grada i rekao da ima povređenih.

Kuzmenko je izvestio da su tri spasilačke jedinice raspoređene kako bi se sanirale posledice napada. Oko 8 časova ujutru, rekao je da je jedna žena poginula u jutarnjem napadu.

- Tri druge osobe su povređene, a kontakt sa još dve je trenutno izgubljen. Pogođen je industrijski objekat - napisao je Kuzmenko.

Prema poslednjim izveštajima vlasti, broj žrtava u gradu je porastao na dve osobe.

Prema njegovim rečima, nadležne službe trenutno rade na licu mesta. Informacije o posledicama napada se još uvek razjašnjavaju.

Predsednik Volodimir Zelenski takođe je odgovorio na napad, napisavši na Telegramu da je broj žrtava u Prilucima porastao na pet.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night. One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

- Danas, za Putinov rođendan, ruska vojska mu je 'poklonila' uništenje stambene zgrade u Prilucima, Černihivska oblast. Nažalost, do sada se zna da je pet ljudi poginulo, a 26 je povređeno, uključujući petoro dece - napisao je on , dodajući da bi ljudi i dalje mogli biti zarobljeni ispod ruševina.

Prema rečima Zelenskog, ruski raketni napadi su takođe oštetili pet stambenih zgrada u Dnjepru i četiri solitera u Kremenčuku, gde su dve osobe poginule, a osam povređeno.

- U Kijevu su Rusi ubili dve osobe. Još dve osobe su poginule u Aleksandriji. Moje saučešće porodicama i voljenima žrtava - napisao je predsednik, dodajući da je infrastruktura u Kijevu i 12 regiona napadnuta tokom noći.

Prema rečima Zelenskog, jedna od ključnih meta bio je energetski sektor Ukrajine.

- Rusi su želeli da udare na bolan i demonstrativan način. Ovo je bio jedan od najgnusnijih napada: ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke, kao i dronovi 'Šahed'. Nažalost, samo deo je oboren - napisao je Zelenski.

Dodao je da ruske balističke rakete ostaju najveći izazov za Ukrajinu i rekao da su dodatni sistemi protivvazdušne odbrane hitno potrebni.

- A paketi protivvazdušne odbrane su nam trenutno od vitalne važnosti. Upravo zato svakodnevno tražimo rakete Patriot – rakete koje mogu i moraju da pruže stvarnu zaštitu ljudskim životima ovde, na ukrajinskom nebu - napisao je.

Sьogodnі Putіnu na denь narodžennя rosійsьka armія «podaruvala» zniщennя žitlovogo budinku v Prilukah na Černіgіvщinі. Ce bula zvičaйna p’яtipoverhіvka. Na žalь, stanom na zaraz vіdomo pro p’яtьoh zagiblih, 26 lюdeй poraneno, zokrema pʼяtьoh dіteй. Pіd zavalami dosі možutь buti lюdi. Na mіscі bezperervno pracююtь rяtuvalьniki – roblяtь use, щob znaйti kožnogo ta kožnu. Vіd rosійsьkih raketnih udarіv poškodženo щe pʼяtь bagatokvartirnih budinkіv u Dnіprі, čotiri bagatopoverhіvki u Kremenčucі. І na žalь, dvoє lюdeй zaginulo, vosьmero poraneno. Dronom poškodženo bagatopoverhіvku u Zaporіžžі. U Kiєvі rosіяni vbili dvoh lюdeй. Щe dvі lюdini zaginuli v Oleksandrії. Moї spіvčuttя vsіm rіdnim ta blizьkim zagiblih. Zagalom cієї nočі pіd udarami bula іnfrastruktura Kiєva ta 12 oblasteй. Odna z klюčovih mіšeneй – naša energetika. Rosіяni hotіli udariti bolіsno й pokazovo. Ce buv odin іz naйbіlьš pіdlih udarіv: zagalom 70 raket, bagato balіstiki, takož «šahedi». Na žalь, vdalosя zbiti liše častinu. Rosійsьka balіstika zališaєtьsя naйbіlьšim viklikom. І paketi PPO dlя nas zaraz – ce žittєva neobhіdnіstь. Same tomu mi щodnя šukaєmo raketi do «petrіotіv», яkі možutь і povinnі realьno zahiщati žittя lюdeй tut, v ukraїnsьkomu nebі. Dяkuю vsіm, hto nam dopomagaє. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

Ministar unutrašnjih poslova Ivan Vihivski je kasnije izvestio da su hitne spasilačke operacije u toku na osam lokacija širom Kijeva i u Kijevskoj oblasti, kao i u Kirovogradskoj, Černigovskoj i Poltavskoj oblasti.

- U ovom kombinovanom terorističkom napadu na ukrajinske gradove poginulo je 12 ljudi. Više od 40 civila je ranjeno - napisao je on na Telegramu.

Prema rečima Vihivskog, spasioci i policajci u Prilucima tragali su za nestalim osobama koje su možda ostale zarobljene ispod ruševina petospratnice.

- Šest ljudi je već poginulo kao posledica neprijateljskog napada na grad, uključujući i osmogodišnjeg dečaka. Još 34 ljudi, uključujući petoro dece, je povređeno. Najmlađa devojčica ima samo tri godine. Stambene zgrade, skladište vodovodnog materijala, garažna zadruga, prodavnice – ovaj napad je ponovo ciljao civile, porodice koje spavaju u svojim domovima. Takođe, nije bilo vojne svrhe iza granatiranja jednog od groblja u prestonici - dodao je Vihivski.

Ministar je rekao da je to bio težak dan i za tim Ministarstva unutrašnjih poslova, jer je policajac ranjen u napadu na Priluke.

- Njen muž – koji se donedavno borio na frontu kao deo policijske jedinice – i njena majka su poginuli. Večno sećanje svim žrtvama, a saučešće njihovim porodicama - napisao je.

Sve jedinice i neophodne službe nastavile su rad na mestima napada.

- Takođe raspoređujemo jedinice iz susednih regiona kako bismo što pre otklonili posledice napada - dodao je ministar.

Foto:/x/@ZelenskyyUa

DSNS je kasnije izvestio da je broj poginulih u Prilucima porastao na devet ljudi, uključujući troje dece.

„Spasilačka operacija na mestu gde je pogođena višespratna stambena zgrada je u toku. Trenutno se zna da je povređeno 40 ljudi, uključujući sedmoro dece“, navodi se u izveštaju.

Spasioci su takođe uspeli da spasu 12 ljudi, uključujući i jedno dete. Psiholozi Državne službe za vanredne situacije rade na licu mesta i pružili su pomoć 36 osobama.

Operacije potrage i spasavanja i čišćenje uništenih objekata nastavljaju se bez prekida.

Spasioci su kasnije izvestili da je u ruskom napadu na Priluke poginulo 14 ljudi, uključujući četvoro dece.

„Pedeset ljudi je povređeno, od kojih sedam dece. Hitne službe su spasile 15 ljudi, uključujući jedno dete“, dodaje se u izveštaju.

(Kijev post)