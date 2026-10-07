HAOS U FRANCUSKOJ: Uhapšeno više od 6.000 ljudi, povređen 761 policajac

Tokom protesta srednjoškolaca i studenata u gradovima širom Francuske uhapšeno je ukupno 6.629 osoba, a 761 policajac je povređen, kao i 215 učenika i 89 nastavnika, izjavio je danas francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

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On je naveo da su protesti brzo prerastali u ozbiljno nasilje, kao i da su obuhvatili najveći broj škola u Francuskoj do sada, a i da je broj učesnika veći od uobičajenog, prenela je BFM TV.

Nunjez takođe tvrdi da je "preterano govoriti o policijskoj represiji" tokom protesta srednjoškolaca.

- To je prva istina koja treba da se utvrdi: nema intervencije kada postoje srednjoškolci koji mirno demonstriraju - naveo je Nunjez.

Protesti francuskih srednjoškolaca počeli su krajem septembra u Kreteju, u predgrađu Pariza, a potom su se proširili širom zemlje, uz zahteve za poboljšanje uslova u školama, veća ulaganja u obrazovanje i rešavanje problema nedostatka nastavnika.

Najteže povređeni na protestima su 15-godišnji učenik kome je 5. oktobra u Lensu granata sa suzavcem otkinula šaku, kao i 14-godišnjak koji je 28. septembra u Sen-Uan-lomonu pogođen takvom granatom u lice i zadobio teške povrede vilice i zuba.

(Tanjug)