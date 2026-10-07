PESKOV SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: Portparol Kremlja o razgovoru Putina i Trampa

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da telefonski razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa još nije dogovoren, ali bi mogao brzo da bude zakazan ukoliko bude pokrenuta inicijativa.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Ne, još uvek nije postignut dogovor o detaljima razgovora - rekao je Peskov na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje kada bi lideri mogli da razgovaraju, prenela je Ria novosti.

Tramp je ranije rekao da planira razgovor sa Putinom u bliskoj budućnosti.

Peskov je rekao da, ukoliko takva inicijativa bude pokrenuta, ne sumnja da će razgovor biti brzo dogovoren.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija