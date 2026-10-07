PESKOV SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: Portparol Kremlja o razgovoru Putina i Trampa
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da telefonski razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa još nije dogovoren, ali bi mogao brzo da bude zakazan ukoliko bude pokrenuta inicijativa.
- Ne, još uvek nije postignut dogovor o detaljima razgovora - rekao je Peskov na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje kada bi lideri mogli da razgovaraju, prenela je Ria novosti.
Tramp je ranije rekao da planira razgovor sa Putinom u bliskoj budućnosti.
Peskov je rekao da, ukoliko takva inicijativa bude pokrenuta, ne sumnja da će razgovor biti brzo dogovoren.
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