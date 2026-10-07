Vratio se David Silva, igraće na neočekivanoj destinaciji

Legendarni David Silva ponovo se vratio na teren.

FOTO: DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia

On će nakon tri godine pauze ponovo igrati fudbal. Ovoga puta na neočekivanoj destinaciji u Hong Kongu u timu Suprim Šatin.

Čuveni fudbaler karijeru je završio 2023. godine u dresu Real Sosijedada, a pre toga blistao je i u dresu Mančester sitija.

Ekipa Suprim Šatin objavila je da je angažovala Silvu (40) na kratkoročnom ugovoru.

Zanimljivo je da u tamošnjoj Premijer ligi nastupa još jedan bivši reprezentativac Španije i član Real Madrida Asijer Ilaramendi. On nastupa u dresu Kiče.

Ovaj potez skrenuće pažnju na tamošnju ligu i van granica zemlje, a sam klub sigurno će iskoristiti priliku da se dodatno istakne.

Podsetimo, David Silva je od 2010. do 2020. godine nosio dres Mančester sitija. Karijeru je počeo u Valensiji, nastupao u Eibaru, Selti, a završio uspešnu karijeru u Real Sosijedadu. Nastupao je 12 godina za Španiju za koju je odigrao 125 utakmica postigavši 35 golova.

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