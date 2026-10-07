Fudbal

Vratio se David Silva, igraće na neočekivanoj destinaciji

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 10. 2026. u 15:20

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Legendarni David Silva ponovo se vratio na teren.

Вратио се Давид Силва, играће на неочекиваној дестинацији

FOTO: DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia

On će nakon tri godine pauze ponovo igrati fudbal. Ovoga puta na neočekivanoj destinaciji u Hong Kongu u timu Suprim Šatin. 

Čuveni fudbaler karijeru je završio 2023. godine u dresu Real Sosijedada, a  pre toga blistao je i u dresu Mančester sitija. 

Ekipa Suprim Šatin objavila je da je angažovala Silvu (40) na kratkoročnom ugovoru. 

Zanimljivo je da u tamošnjoj Premijer ligi nastupa još jedan bivši reprezentativac Španije i član Real Madrida Asijer Ilaramendi. On nastupa u dresu Kiče. 

Ovaj potez skrenuće pažnju na tamošnju ligu i van granica zemlje, a sam klub sigurno će iskoristiti priliku da se dodatno istakne. 

Podsetimo, David Silva je od 2010. do 2020. godine nosio dres Mančester sitija. Karijeru je počeo u Valensiji, nastupao u Eibaru, Selti, a završio uspešnu karijeru u Real Sosijedadu. Nastupao je 12 godina za Španiju za koju je odigrao 125 utakmica postigavši 35 golova. 

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