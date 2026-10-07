Povratak nekada velike nade Mančester junajteda: Mektomini bi mogao nazad u Premijer ligu
Realan povratak Škota u Premijer ligu.
Oživeo je Skot Mektomini karijeru u Napoliju nakon perioda u Mančester junajtedu u kom nije pružao svoje najbolje partije. Bio je jedan od najzaslužnijih u osvajanju Skudeta sa napolitancima u sezoni 2024/25.
Prema pisanju transfer eksperta Saše Tavolijerija sa švajcarskog Sky Sporta, Mektomini bi mogao nazad u Premijer ligu. Agent reprezentativca Škotske je u kontaktu sa nekolicinom klubova iz engleske elite, a sa nekima su već obavljeni preliminarni razgovori povodom mogućnosti da se 29-godišnjak vrati na Ostrvo.
Škot u decembru mesecu puni 30 godina, a narednog leta, ulazi u poslednjih godinu dana ugovora sa klubom sa juga Italije. Tavolijeri piše da bi obeštećenje moglo da iznosi do 30.000.000 evra.
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