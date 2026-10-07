Fudbal

Povratak nekada velike nade Mančester junajteda: Mektomini bi mogao nazad u Premijer ligu

Filip Milošević

07. 10. 2026. u 15:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Realan povratak Škota u Premijer ligu.

Повратак некада велике наде Манчестер јунајтеда: Мектомини би могао назад у Премијер лигу

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Oživeo je Skot Mektomini karijeru u Napoliju nakon perioda u Mančester junajtedu u kom nije pružao svoje najbolje partije. Bio je jedan od najzaslužnijih u osvajanju Skudeta sa napolitancima u sezoni 2024/25.

Prema pisanju transfer eksperta Saše Tavolijerija sa švajcarskog Sky Sporta, Mektomini bi mogao nazad u Premijer ligu. Agent reprezentativca Škotske je u kontaktu sa nekolicinom klubova iz engleske elite, a sa nekima su već obavljeni preliminarni razgovori povodom mogućnosti da se 29-godišnjak vrati na Ostrvo.

Škot u decembru mesecu puni 30 godina, a narednog leta, ulazi u poslednjih godinu dana ugovora sa klubom sa juga Italije. Tavolijeri piše da bi obeštećenje moglo da iznosi do 30.000.000 evra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEK SMO NA POČETKU: Vaterpolisti Radničkog posle pobede u Ligi šampiona nad Oradeom veruju da će iz meča u meč igrati sve bolje
Ostali sportovi

0 0

TEK SMO NA POČETKU: Vaterpolisti Radničkog posle pobede u Ligi šampiona nad Oradeom veruju da će iz meča u meč igrati sve bolje

PRVA prepreka je preskočena. Vaterpolisti Radničkog opravdali su ulogu favorita na startu Lige šampiona, pošto su u prvom kolu grupe B u Oradei nadigrali ekipu Lazara Dobožanova i Petra Velkića - 14:9 (5:1, 3:3, 2:1, 4:4). Šumadinci u drugom kolu, 27. oktobra u Kragujevcu dočekuju Brešu koja je izgubila od Pro Reka sa 16:13.

07. 10. 2026. u 14:48

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"