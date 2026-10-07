TRAMP ĆE USKORO RAZGOVARATI SA PUTINOM: Američki lider otkrio detalje, problem napravila misteriozna smrt
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da je zakazao razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem slučaju kuge u jednom istraživačkom institutu u Sibiru, nakon smrti zaposlenog u toj ustanovi od upale pluća nepoznatog uzroka.
Tramp je, kako prenosi AP, novinarima u Beloj kući rekao da će sa Putinom o tom slučaju razgovarati "vrlo uskoro".
Na pitanje šta američka obaveštajna zajednica govori o tom slučaju, Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države vode "veoma ozbiljne razgovore" o toj temi.
Zdravstvene vlasti istražuju slučaj nakon što je preminuo zaposleni u institutu za borbu protiv kuge, a nadležni su kao uzrok smrti naveli upalu pluća nepoznatog porekla.
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