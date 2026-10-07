Svet

TRAMP ĆE USKORO RAZGOVARATI SA PUTINOM: Američki lider otkrio detalje, problem napravila misteriozna smrt

Танјуг

07. 10. 2026. u 07:47

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da je zakazao razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem slučaju kuge u jednom istraživačkom institutu u Sibiru, nakon smrti zaposlenog u toj ustanovi od upale pluća nepoznatog uzroka.

ТРАМП ЋЕ УСКОРО РАЗГОВАРАТИ СА ПУТИНОМ: Амерички лидер открио детаље, проблем направила мистериозна смрт

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

Tramp je, kako prenosi AP, novinarima u Beloj kući rekao da će sa Putinom o tom slučaju razgovarati "vrlo uskoro".

Na pitanje šta američka obaveštajna zajednica govori o tom slučaju, Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države vode "veoma ozbiljne razgovore" o toj temi.

Zdravstvene vlasti istražuju slučaj nakon što je preminuo zaposleni u institutu za borbu protiv kuge, a nadležni su kao uzrok smrti naveli upalu pluća nepoznatog porekla.

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