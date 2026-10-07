"POBEDA JE JEDINA OPCIJA" Pavkov sa građanima Dobanovaca i Ade (VIDEO)
PAVKOV je, kako je rekla, održala vrlo konstruktivan sastanak sa aktivistima Mesnog odbora Surčin u Dobanovcima.
-Imamo snage, energije i jasan cilj da 25. oktobra ostvarimo ubedljivu pobedu i da lista broj 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", osvoji poverenje građana. Snagom zajedništva i ljubavi prema Srbiji, do pobede - istakla je Pavkov.
Samo ujedinjeni, kako je rekla Pavkov, idemo dalje – za Srbiju.
-Imamo zajednički cilj i 25. oktobra ćemo biti jednako složni za bolju budućnost svih nas. Naš cilj je jasan, a to je nastavak borbe za snažnu, slobodnu i prosperitetnu Srbiju - navela je Pavkov.
Zajedno sa članicom Predsedništva stranke Adrijanom Mesarović na Adi je Pavkov razgovarala sa građanima.
-Beograd jasno pokazuje da je ujedinjen bez obzira na sve naše različitosti! Upravo u tome je lepota naše politike - da se međusobno razumemo i da se čujemo. Kada se okupe ljudi koji iskreno vole svoju zemlju, snaga zajedništva postaje najjači pokretač. Ovo nije samo podrška, ovo je zavet za Srbiju koja ide napred! Svi kao jedan! Snovi građana Srbije se ostvaruju - Pobeda je jedina opcija - poručila je Pavkov iz Beograda.
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