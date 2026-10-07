UNIŠTENI POGONI ZA PROIZVODNJU RAKETA "FLAMINGO": Ruska vojska snažno udarila, ovo su bile mete (VIDEO)
RUSKA vojska je tokom noći izvela više napada dronovima i visokopreciznim oružjem na ukrajinske mete.
Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine koji proizvode i skladište krstareće rakete „flamingo“ i bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa za kompaniju „Fire Point“, a koji se nalaze u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti.
Takođe je pogođena lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koje koriste Oružane snage Ukrajine.
Napad je izvršen i na most u Zaporožju, koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen.
Takođe su uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva.
Tokom protekla 24 sata, gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni dejstava grupe „Zapad“ iznosili su 113 teških borbenih multikoptera, 57 punktova za upravljanje dronovima, 5 stanica za satelitsku vezu „starlink“, 63 drona avionskog tipa, 46 kopnenih robotskih sistema i dva skladišta municije, saopštili su u ruskoj vojsci.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
PUTIN DANAS PUNI 74 GODINE: Stigle čestitke iz Kine, Belorusije i Severne Koreje
07. 10. 2026. u 07:50
OGLASILA SE AMBASADA RUSIJE U BiH: Prva izjava nakon izbora
06. 10. 2026. u 18:45
MERC U KIJEVU, A MOSKVA PORUČUJE: Slika je tužna, utisak mučan
06. 10. 2026. u 14:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)