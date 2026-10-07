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UNIŠTENI POGONI ZA PROIZVODNJU RAKETA "FLAMINGO": Ruska vojska snažno udarila, ovo su bile mete (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 08:38

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RUSKA vojska je tokom noći izvela više napada dronovima i visokopreciznim oružjem na ukrajinske mete.

УНИШТЕНИ ПОГОНИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАКЕТА ФЛАМИНГО: Руска војска снажно ударила, ово су биле мете (ВИДЕО)

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine koji proizvode i skladište krstareće rakete „flamingo“ i bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa za kompaniju „Fire Point“, a koji se nalaze u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti.

Takođe je pogođena lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koje koriste Oružane snage Ukrajine.

Napad je izvršen i na most u Zaporožju, koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen.

Takođe su uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva.

Tokom protekla 24 sata, gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni dejstava grupe „Zapad“ iznosili su 113 teških borbenih multikoptera, 57 punktova za upravljanje dronovima, 5 stanica za satelitsku vezu „starlink“, 63 drona avionskog tipa, 46 kopnenih robotskih sistema i dva skladišta municije, saopštili su u ruskoj vojsci.

(Sputnjik)

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