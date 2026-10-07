ANALITIČARI ZA "NOVOSTI": Šta se krije iza autonomaških izjava Čanka, ideologa blokadera?

POSLE skoro dve godine blokada i studentskih protesta, politička pozadina ovog pokreta sve je vidljivija. Ono na šta je mesecima upozoravao Aleksandar Vučić, prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sada dobija konkretnu političku formu. imena i zahteve. Nenad Čanak, ideolog "Studentske liste", koji se decenijama zalaže za menjanje statusa Vojvodine, ponovo je otvorio ovo pitanje i pozvao na razgovore o budućem uređenju pokrajine. Njegova poruka stiže u trenutku kad se političke snage povezane s blokadama pripremaju za parlamentarne izbore, pa se neminovno postavlja pitanje - da li su protesti bili samo borba za studentske zahteve ili su bili i prostor za artikulaciju mnogo šireg političkog projekta?

Foto: Printskrin Jutjub/Euronews Serbia/TV Jasenica//Printskrin Prva TV

Upravo u tom kontekstu stiže i najnovija Čankova izjava.

Nekadašnji lider LSV-a, koji je u više navrata javno podržao Studentsku listu, pozvao je onoga ko pobedi na izborima 25. oktobra da, bez obzira ko bude formirao Vladu, započne "razgovore o Vojvodini". Podsetio je na svoje ranije predloge o federalizaciji Srbije i unošenju naziva "Republika Srbija i Vojvodina" u Ustav, uz poruku: "Ko neće da razgovara, posle mora da pregovara."

Aleksandar Vučić već dugo upozorava da se iza protesta i blokada krije mnogo šira politička agenda, a njegova najnovija poruka u tom smislu bila je veoma direktna. Naime, na predizbornom skupu u Bačkoj Palanci 4. oktobra on je rekao da je ovaj grad "sačuvao Vojvodinu" i da se ponovo pojavljuju "autonomaši i separatisti", pri čemu je direktno pomenuo Nenada Čanka i Bojana Pajtića kao podržavaoce "Studentske liste". Dan kasnije, gostujući u "Ćirilici", Vučić je ponovio da su građani "shvatili da je država u opasnosti i da je reč o političkoj borbi koja prevazilazi studentske zahteve".

Analitičari za "Novosti" kažu da Čankovo ponovno otvaranje pitanja statusa Vojvodine nije slučajno, već da predstavlja nastavak politike koju decenijama zastupa, ali i pokušaj da se u aktuelnom političkom trenutku to pitanje ponovo nametne kao jedna od važnih tema u Srbiji.

Analitičar Stevica Deđanski podsetio je, govoreći o Nenadu Čanku, na staru srpsku poslovicu - da "vuk dlaku menja, a ćud nikada".

- Ako govorimo o Čanku, za njega važi ona stara srpska izreka: da vuk dlaku menja, a ćud nikada. On se pripitomi u momentu kad oseća da je slabiji, a kada iz nekog, nama nepoznatog razloga, pomisli da je ojačao, onda iz njega progovori svo zlo koje u njemu postoji i onda ne može to da sakrije. A kad postoji takva osoba, osoba koja svoje političke neistomišljenike smatra nastranim, ludim, bolesnim i slično, onda se ljudi od takvih ograđuju. A vidimo da se takozvana "Studentska lista" nije ogradila od njega. To samo znači da prihvataju ideje Nenada Čanka, odnosno da imaju antisrpske aspiracije. Ako je nekome uzor Dinko Gruhonjić, Aida Ćorović, Nenad Čanak, Bojan Pajtić, onda možemo da predpostavimo šta bi nas očekivalo u budućnosti ako bi oni, ne daj Bože, pobedili. Mada, to je nemoguće - izjavio je Deđanski za "Novosti".

Foto: Printskrin Prva TV Stevica Deđanski

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Foto: Amir Hamzagic/ATAImages Nenad Čanak

Na kraju je izneo svoju procenu izbornih rezultata i pozvao narod na mudre odluke.

- Ipak, moje mišljenje je da će oni biti izraženo poraženi od strane većinskog srpskog naroda, jer niko ne želi to zlo svojoj zemlji. Moje mišljenje je da će lista Aleksandra Vučića imati od 53 do 57 odsto glasova, blokaderska lista ispod 30 odsto, a ostali glasovi će se podeliti na druge izborne liste. Dakle, prema mojim prognozama, većina poslaničkih mandata biće koncentrisana oko liste "Ujedinjenja Srbija", a manjina oko liste "Ivica Dačić – Faktor stabilnosti". Ljudi su shvatili da moraju da se okupe oko liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" da bi sačuvali državu. A onda ćemo da promenimo sve anomalije koje su nas do sada mučile. Sve je na narodu Srbije. Moramo da budemo mudri i da se obračunamo sa huliganima i narkomanima koji su hteli da nam sruše Srbiju. Svima je muka od njihovih blokada. Moramo da se borimo i protiv nepotizma, lošeg rada nekih ljudi koji su u vlasti, nezainteresovanosti za građane. Naš budući premijer, Aleksandar Vučić, već je najavio da će se izboriti za normalan život u Srbiji - rekao je naš sagovornik.

Na Deđanskog se nadovezao analitičar i pravnik Dejan Lisica.

- Neposredno pred izbore 25. oktobra politička scena u Srbiji ponovo svedoči dobro uobličenom scenariju čiji je cilj manipulacija emocijama građana. Povratak Nenada Čanka u žižu javnosti s pokretanjem pitanja takozvane "Republike Vojvodine" nije slučajan, već veoma proračunat potez. Koristeći proteste i blokade kao politički most, deo opozicije pokušava da reciklira ideje koje su građani Srbije odbacili još pre mnogo godina. Činjenica da se u javnosti otvoreno govori o statusu Vojvodine, uz zlokobnu poruku "Ko neće da razgovara, mora da pregovara", predstavlja više od obične političke retorike. To je otvoreni signal da se pod plaštom veštački prikazanog građanskog nezadovoljstva pripremaju ozbiljni politički pritisci - kazao je Lisica.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Jasenica Dejan Lisica

Otkrivajući šta bi u praksi značila federalizacija Srbije koju Čanak zagovara i koje bi nadležnosti imala Vojvodina, a koje republička vlast u tom slučaju, Lisica je rekao:

- Federalizacija Srbije koju dugo godina zagovaraju Nenad Čanak i Liga socijaldemokrata Vojvodine u praksi bi predstavljala korenitu ustavnu i političku transformaciju države iz unitarne u složenu federalnu zajednicu, zamišljenu kao savez dve federalne jedinice. Ono što Čanak želi da plasira kao ideju jeste da te federalne jedinice budu Vojvodina i Srbija bez Vojvodine, uz mogući status Beograda i drugih regija. Kosovo i Metohiju oni ne bi ni spominjali, jer je naša južna pokrajina za njih nezavisna država. Iz ovakvog predloga jasno je da bi sledeći korak bio traženje nezavisnosti Vojvodine - objasnio je Lisica za "Novosti".

Dodao je da izjave pojedinih političkih aktera koji su stali iza Studentske liste pokazuju da njeni kandidati nisu jedini, niti nužno stvarni nosioci političkog pravca koji bi ta lista zastupala.

- Izjave aktera poput Bojana Pajtića, Dejana Šoškića i samog Nenada Čanka otkrivaju suštinu: ljudi koji se nalaze na "Studentakoj listi" nisu stvarni nosioci buduće politike. Javno priznanje da će državu voditi neki drugi ljudi zapravo podrazumeva da se vlast želi osvojiti preko noći, bez iznešenih programa i vizije, a sve zarad ostvarivanja ciljeva koji nemaju veze sa interesima Republike Srbije. Zagonetna poruka "Mi znamo kako" zapravo skriva strah od suočavanja sa istinom. Da građani u potpunosti znaju šta se krije iza ove političke kulise - od separatističkih zahteva do ekonomske nestabilnosti - podrška takvoj opciji svela bi se na minimum - rekao je Lisica.

Dodao je da je "narod u Srbiji već jednom, ne tako davne 2000. godine, prošao kroz sličnu vrstu političke obmane".

- Posledice tog perioda država je osećala skoro dve decenije. Danas, kad je Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića izgradila poziciju suverene, ekonomski stabilne i međunarodno uvažene zemlje, građani imaju jasan izbor. Predstojeći izbori biće test političke zrelosti. Sa jedne strane imate glas za sigurnost, stabilnost i nastavak ekonomskog i državnog napretka, suprotstavljen pokušajima vraćanja zemlje u decenije političkog lutanja i podsecanja državnih temelja - poručio je Lisica.

Novinar Filip Rodić takođe je komentarisao aktuelna dešavanja, ukazujući na sve otvorenije političke poruke koje stižu od ljudi koji podržavaju Studentsku listu.

Govoreći o tome zašto Čanak upravo sada ponovo otvara pitanje Vojvodine, neposredno pred izbore i da li je iskoristio proteste i blokade kao politički trenutak da posle više godina ponovo vrati u javnost svoju staru ideju o "Republici Vojvodini", Rodić je rekao:

- Nenad Čanak je, otkako znam za njega, vodio tu istu politiku koju i sada propagira, i ja ne vidim tu ništa novo. To je konstanta. Zato mislim da to nema nikakve veze s predstojećim izborima. Jeste činjenica jeste da blokaderski pokret od svog početka propagira tu istu, blago rečeno, politiku "autonomaštva". Pa i sajt iza kojeg stoji siva eminencija novosadskog blokaderskog pokreta, Dinko Gruhonjić, zove se "Autonomija". Pita se Čanak koji je to srpski vojnik poginuo oslobađajući Vojvodinu i traži da mu se navede barem jedno ime. Neka ode na Zejtinlik i tamo će videti hiljade i hiljade imena srpskih vojnika koji su poginuli oslobađajući, pored ostalog, i Vojvodinu. Od Cera i Kolubare do Niške operacije, srpski vojnici su ginuli za oslobađanje Srbije i Vojvodine - podsetio je Rodić.

Foto: Printskrin Jutjub/Produkcija Ćirilica Filip Rodić

On smatra da ne postoji realna mogućnost da se pitanje Vojvodine posle izbora pretvori u ozbiljan politički proces.

- Čudi se Čanak što njegov predlog da se u Ustav unese ime države "Republika Srbija i Vojvodina" i žali se što taj predlog nije "ozbiljno razmatran". To govori samo o ozbiljnosti naših vlasti koje ne žele da se bave, nemam drugu reč, budalaštinama. To mislim i o mogućnosti da posle izbora tako nešto postane "ozbiljan politički proces". Pod uslovom, naravno, da pobede snage koje predvodi Aleksandar Vučić. U suprotnom, mogli bismo da vidimo čitav niz takvih "ozbiljnih političkih procesa" - kazao je Rodić.

Na kraju je rekao da smatra da Čankova rečenica "Ko neće da razgovara, posle mora da pregovara" samo politička retorika koju smo mogli da čujemo i od drugih blokadera.

- Čankova rečenica "Ko neće da razgovara, posle mora da pregovara" podseća me na onu čuvenu objavu Mile Pajić na dan pada Krajine - "Ko ne sluša pesmu, slušaće oluju". To je iz istog izvora i ima isti cilj. Mislim da je jasno - zaključio je novinar Filip Rodić.

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