"PROVERILI SMO SVE PODATKE": Zelenski tvrdi da Ukrajina nema ništa sa napadima na civilne brodove (FOTO)
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske, gde su prethodno napadnuta dva civilna broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi je teško oštećen.
On je, prenosi Ukrinform, naveo da ukrajinske vlasti preko obaveštajnih i bezbednosnih službi utvrđuju sve raspoložive informacije o, kako je rekao, novom napadu na civilne brodove u Crnom moru.
Zelenski je ocenio da novi incident sa civilnim brodovima predstavlja nastavak, kako je naveo, ruskih nastojanja da zapadni deo Crnog mora učini potpuno neprikladnim za plovidbu.
- Proverili smo sve podatke sa bugarskom stranom. Naše Ratne mornarice stupile su u kontakt sa kolegama u Bugarskoj. Utvrđeno je da je reč o ruskom kombinovanom napadu pomorskim i vazdušnim dronovim - rekao je Zelenski.
On je dodao da je naložio Oružanim snagama Ukrajine, Ministarstvu odbrane, ukrajinskoj obaveštajnoj službi i drugim ukrajinskim institucijama da u potpunosti sarađuju sa partnerima kako bi i Ukrajina i njeni partneri imali veće mogućnosti za zaštitu.
Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je ranije juče napad na dva trgovačka broda pogođena dronovima u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u Crnom moru, kao "potpuno neprihvatljivo" kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi.
Incident se dogodio oko tri sata ujutru, 110 kilometara istočno od Bjale, grada na bugarskoj obali Crnog mora, kada su na brodove izvedeni napadi pomorskim i vazdušnim dronovima.
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