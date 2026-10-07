Fudbal

Otišao je najveći! Istorijska noć na Monumentalu u kojoj je plakalo 85.000 ljudi

М.П.

07. 10. 2026. u 06:10

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Utakmica protiv reprezentacije Benina na kultnom stadionu „Monumental” u Buenos Ajresu bila je mnogo više od običnog prijateljskog meča.

Отишао је највећи! Историјска ноћ на Монументалу у којој је плакало 85.000 људи

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bio je to istorijski, emotivni ispraćaj čoveka koji je duže od dve decenije nosio dres Argentine i postao najveći simbol svetskog fudbala. Pred 85.000 uplakanih navijača, saigrača i vidno potresenog selektora Lionela Skalonija, Lionel Mesi je odigrao svoj poslednji meč u reprezentativnoj karijeri.

Odlazak u penziju obeležio je u svom prepoznatljivom stilu – pobedom od 3:0 u kojoj je upisao gol i dve asistencije. Simbolično, svoj reprezentativni prvenac postigao je protiv Srbije i Crne Gore na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine, a tačku na nestvarnu priču stavio je tačno dvadeset godina kasnije, asistirajući najpre veteranu Nikolasu Otamendiju (koji se takođe oprostio od nacionalnog tima), zatim mladom Niku Pazu, da bi na kraju sam pogodio sa bele tačke.

Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

 

Debata o tome da li je on najveći fudbaler svih vremena uvek će zavisiti od ličnih afiniteta navijača. Ipak, kada se pogledaju osvojeni trofeji i statistika, Mesi je postavio standarde koje će teško iko ikada nadmašiti. Sa Argentinom je osvojio apsolutno sve: Svetsko prvenstvo, Kup Amerike, Finalisimu i Olimpijske igre. 
Njegove konačne brojke u reprezentaciji deluju potpuno nestvarno:

Statistika Lionel Mesi Sledeći na listi (Rekorder pre Mesija)

Postignuti golovi 126 Gabrijel Batistuta (56)

Broj nastupa 208 Havijer Zaneti (145)

Asistencije 70 Dijego Maradona (26)

Pobede 149 Havijer Maskerano (84)

Iako je srušio gotovo svaki mogući rekord u istoriji argentinskog fudbala, jedan podvig ipak je ostao u vlasništvu legendarnog Gabrijela Batistute. Popularni „Batigol” ostaje jedini Argentinac koji je uspeo da postigne dva het-trika na Svetskim prvenstvima (1994. protiv Grčke i 1998. protiv Jamajke). Mesi je na Mundijalima zabeležio jedan het-trik, i to na turniru 2026. godine protiv selekcije Alžira.

Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Tekst potpisa

Čarobnjak iz Rosarija odlazi u reprezentativnu penziju uz poruku koja je ispisana i na nebu iznad Buenos Ajresa tokom spektakularnog svetlosnog šoua: „Gracias, Leo!” 

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