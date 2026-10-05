Svet

KAJA PONOVO ZAKUKALA: Svuda vidi ruske hibridne napade

P. Đurđević

05. 10. 2026. u 12:47

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VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da Rusija ugrožava živote ljudi širom Evrope svojim, kako je navela, hibridnim napadima.

КАЈА ПОНОВО ЗАКУКАЛА: Свуда види руске хибридне нападе

Foto: Ints Kalnins/Zuma Press/Profimedia

- Evropa je zabeležila nagli porast ruskih hibridnih napada i pokušaja sabotaže, kao i povreda vazdušnog prostora proteklih nedelja - rekla je ona novinarima u Briselu, prenosi Rojters.

Kako je dodala, ruske rakete i dronovi ponovo su povredili moldavski vazdušni prostor tokom proteklog vikenda.

- A to je potpuno neprihvatljivo - zaključila je Kalas.

(Tanjug)

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