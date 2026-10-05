PALI AGENTI KIJEVA: Rusi ih uhapsili zbog špijunaže
DVOJICA ukrajinskih obaveštajnih agenata, koji su prikupljali informacije o preduzećima odbrambene i energetske industrije, privedena su u Permu i Belgorodskoj oblasti. Od jednog od njih oduzeta je bomba, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).
"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije privela je u Permskoj i Belgorodskoj oblasti dvojicu ruskih državljana, rođenih 2006. i 2002. godine, koji su delovali u interesu ukrajinskih specijalnih službi", navodi se u saopštenju.
Utvrđeno je da su osumnjičeni, postupajući po instrukcijama ukrajinskih nalogodavaca, u gradovima Perm i Stari Oskol (Belgorodska oblast) prikupljali informacije o objektima odbrambene i energetske industrije radi izvođenja sabotaža i terorističkih napada. Njihove kriminalne aktivnosti koordinisane su putem aplikacije Telegram.
"Od muškarca privedenog u Belgorodskoj oblasti oduzeta je improvizovana eksplozivna naprava spremna za upotrebu. Takođe je utvrđeno da su ga ukrajinske obaveštajne službe više puta angažovale kao kurira, pri čemu je preuzimao novac od ruskih građana koje su prevarili lažni kol centri", navode iz FSB-a.
FSB je dodao da je agentu koji je delovao u Permskoj oblasti obećana velika novčana nagrada i odlazak u Evropsku uniju u zamenu za saradnju sa ukrajinskim obaveštajnim službama.
Taj agent je, kako navode RIA Novosti, priznao da je planirao sabotažu u Permskoj oblasti.
Protiv privedenih su pokrenuti krivični postupci zbog pripremanja terorističkog napada, sabotaže i nezakonitog pribavljanja eksplozivnih materija ili naprava, a određena im je mera pritvora.
Razmatra se i pokretanje krivičnog postupka zbog veleizdaje.
(RT Balkan)
Preporučujemo
LAVROV OTKRIO PROPUŠTENE ŠANSE KIJEVA: "Svaki put su odbijali mirno rešenje"
23. 09. 2026. u 18:44
"TO JE ZAPANjUJUĆA ČINjENICA" Lavrov o imenima na spomeniku u Buči i tvrdnjama Kijeva
22. 09. 2026. u 13:12
ŽESTOK UDAR NA KIJEV: Pogođena fabrika za proizvodnju dronova
10. 09. 2026. u 15:27
SASTANAK ZEMALjA OPEK+: Evo šta je odlučeno
05. 10. 2026. u 10:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)