PALI AGENTI KIJEVA: Rusi ih uhapsili zbog špijunaže

DVOJICA ukrajinskih obaveštajnih agenata, koji su prikupljali informacije o preduzećima odbrambene i energetske industrije, privedena su u Permu i Belgorodskoj oblasti. Od jednog od njih oduzeta je bomba, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije privela je u Permskoj i Belgorodskoj oblasti dvojicu ruskih državljana, rođenih 2006. i 2002. godine, koji su delovali u interesu ukrajinskih specijalnih službi", navodi se u saopštenju.

Utvrđeno je da su osumnjičeni, postupajući po instrukcijama ukrajinskih nalogodavaca, u gradovima Perm i Stari Oskol (Belgorodska oblast) prikupljali informacije o objektima odbrambene i energetske industrije radi izvođenja sabotaža i terorističkih napada. Njihove kriminalne aktivnosti koordinisane su putem aplikacije Telegram.

"Od muškarca privedenog u Belgorodskoj oblasti oduzeta je improvizovana eksplozivna naprava spremna za upotrebu. Takođe je utvrđeno da su ga ukrajinske obaveštajne službe više puta angažovale kao kurira, pri čemu je preuzimao novac od ruskih građana koje su prevarili lažni kol centri", navode iz FSB-a.

FSB je dodao da je agentu koji je delovao u Permskoj oblasti obećana velika novčana nagrada i odlazak u Evropsku uniju u zamenu za saradnju sa ukrajinskim obaveštajnim službama.

Taj agent je, kako navode RIA Novosti, priznao da je planirao sabotažu u Permskoj oblasti.

Protiv privedenih su pokrenuti krivični postupci zbog pripremanja terorističkog napada, sabotaže i nezakonitog pribavljanja eksplozivnih materija ili naprava, a određena im je mera pritvora.

Razmatra se i pokretanje krivičnog postupka zbog veleizdaje.

(RT Balkan)