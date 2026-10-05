OGLASIO SE KREMLJ: Peskov odgovorio na pretnju Estonije i gomilanje trupa blizu ruske granice
NE TREBA da postoji sumnja da Ministarstvo odbrane i obaveštajne službe naše zemlje imaju sve mogućnosti da prate šta se dešava u blizini granica Rusije, kaže Dmitrij Peskov.
Ruske službe prate dešavanja u blizini ruske granice, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Ne treba da postoji sumnja da Ministarstvo odbrane i obaveštajne službe naše zemlje imaju sve mogućnosti da prate šta se dešava u blizini granica Rusije - izjavio je Peskov odgovarajući na pitanje novinara o navodima "Fajnenšel tajmsa" da Estonija prebacuje trupe na granicu sa Rusijom.
Peskov je prokomentarisao i to što su diplomatske službe evropskih zemalja odbile da evakuišu svoje osoblje iz Kijeva.
- Specijalna vojna operacija se nastavlja. Naše Ministarstvo spoljnih poslova je izdavalo obaveštenja. To je njihova stvar. Naši vojnici nastavljaju svoj posao - rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.
Podsetimo, "Fajnenšel tajms" objavio je da se estonske elitne trupe trenutno prebacuju iz glavne estonske vojne baze u gradu Tapa na položaje istočnije, bliže ruskoj granici.
Prema pisanju lista, planirano je da jedinica pod komandom pukovnika Tarma Kundle, komandanta Prve estonske brigade, bude premeštena iz Tape u grad Jihvi, koji se nalazi svega 50 kilometara od ruske granice.
Tamo se grade novi veliki objekti za smeštaj vojnika.
Osim toga, u Narvi se gradi baza predviđena za hiljadu vojnika.
(RT Balkan)
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