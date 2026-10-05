UKRAJINA mora da plati za napade na rusku civilnu ekonomsku infrastrukturu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Želeo bih da vas podsetim na izjavu predsednika (Rusije Vladimira) Putina da je upravo ukrajinska strana, tačnije kijevski režim, proširila spisak ciljeva u okviru ruske civilne ekonomije. Ono što naše oružane snage sada čine jeste da se bave odmazdom zbog toga. Ukrajina mora i platiće cenu za ta svoja dejstva - rekao je Peskov.

Govoreći o radu stranih ambasada u Kijevu, Peskov je rekao da odluke o radu diplomata tamo ostaju na zemljama koje tamo imaju diplomatska predstavništva.

- Nastavlja se Specijalna vojna operacija. Zaista, naše Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane su više puta izdavali odgovarajuća obaveštenja. Odluka je na zemljama koje imaju diplomatska predstavništva u Kijevu. Naša vojska nastavlja svoja dejstva - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Kremlj smatra da evropske diplomate namerno ignorišu upozorenja o opasnosti da se boravi u Kijevu i preuzimaju odgovornost za potencijalne rizike.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da strani državljani i diplomate koji nisu napustili Kijev svesno izlažu svoje živote smrtnoj opasnosti.

O prebacivanju estonskih trupa na granicu sa Rusijom

Komentarišući pisanje medija o razmeštanju estonskih trupa bliže ruskoj granici, pod izgovorom „aktivne odbrane“, Peskov je napomenuo da Ministarstvo odbrane Rusije i druge službe nesumnjivo poseduju neophodne obaveštajne kapacitete za praćenje situacije duž granica zemlje.

Ranije su britanski mediji pisali da Estonija premešta elitne trupe bliže ruskoj granici pod izgovorom „aktivne odbrane“.

(Sputnjik)

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