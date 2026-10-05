Svet

MOSKVA NE PRAŠTA: Peskov poručio Kijevu da će platiti cenu za svaki napad na ruske civilne ciljeve

P. Đurđević

05. 10. 2026. u 12:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINA mora da plati za napade na rusku civilnu ekonomsku infrastrukturu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

МОСКВА НЕ ПРАШТА: Песков поручио Кијеву да ће платити цену за сваки напад на руске цивилне циљеве

Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

- Želeo bih da vas podsetim na izjavu predsednika (Rusije Vladimira) Putina da je upravo ukrajinska strana, tačnije kijevski režim, proširila spisak ciljeva u okviru ruske civilne ekonomije. Ono što naše oružane snage sada čine jeste da se bave odmazdom zbog toga. Ukrajina mora i platiće cenu za ta svoja dejstva - rekao je Peskov.

Govoreći o radu stranih ambasada u Kijevu, Peskov je rekao da odluke o radu diplomata tamo ostaju na zemljama koje tamo imaju diplomatska predstavništva.

- Nastavlja se Specijalna vojna operacija. Zaista, naše Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane su više puta izdavali odgovarajuća obaveštenja. Odluka je na zemljama koje imaju diplomatska predstavništva u Kijevu. Naša vojska nastavlja svoja dejstva - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Kremlj smatra da evropske diplomate namerno ignorišu upozorenja o opasnosti da se boravi u Kijevu i preuzimaju odgovornost za potencijalne rizike.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da strani državljani i diplomate koji nisu napustili Kijev svesno izlažu svoje živote smrtnoj opasnosti.

O prebacivanju estonskih trupa na granicu sa Rusijom

Komentarišući pisanje medija o razmeštanju estonskih trupa bliže ruskoj granici, pod izgovorom „aktivne odbrane“, Peskov je napomenuo da Ministarstvo odbrane Rusije i druge službe nesumnjivo poseduju neophodne obaveštajne kapacitete za praćenje situacije duž granica zemlje.

Ranije su britanski mediji pisali da Estonija premešta elitne trupe bliže ruskoj granici pod izgovorom „aktivne odbrane“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PALI AGENTI KIJEVA: Rusi ih uhapsili zbog špijunaže
Svet

0 0

PALI AGENTI KIJEVA: Rusi ih uhapsili zbog špijunaže

DVOJICA ukrajinskih obaveštajnih agenata, koji su prikupljali informacije o preduzećima odbrambene i energetske industrije, privedena su u Permu i Belgorodskoj oblasti. Od jednog od njih oduzeta je bomba, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

05. 10. 2026. u 11:46

Politika
Tenis
Fudbal
Najjeftinije grejanje u Srbiji? Postoji jedna velika caka, početna investicija košta hiljade evra

Najjeftinije grejanje u Srbiji? Postoji jedna velika caka, početna investicija košta hiljade evra