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UPOZORENJA NA EKSTREMNE VRUĆINE OSTAJU NA SNAZI: Temperature čak i do 40 stepeni (VIDEO)

Jelena Ždralić

05. 10. 2026. u 12:36

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UPOZORENjA na vrućinu izdata su za više od 35 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se opasan, višednevni oktobarski toplotni talas nastavlja širom gotovo cele Kalifornije, prenose danas američki mediji.

УПОЗОРЕЊА НА ЕКСТРЕМНЕ ВРУЋИНЕ ОСТАЈУ НА СНАЗИ: Температуре чак и до 40 степени (ВИДЕО)

AP Photo/Michael Probst

Očekuje se da će temperatura porasti i do 20 stepeni iznad proseka za ovo doba godine, dostižući vrednosti između 32 i 38 stepeni Celzijusa na području od severne Kalifornije, uključujući oblast zaliva San Franciska, pa sve do granice sa Meksikom, prenosi ABC njuz.

U pojedinim delovima Kalifornije, naročito u urbanim sredinama, tople noći neće doneti gotovo nikakvo rashlađenje, naveli su meteorolozi.

Za Los Anđeles i San Dijego i dalje važi upozorenje na ekstremne vrućine, dok su izdata i upozorenja za San Francisko i Sakramento.

Temperatura je danas ponovo dostigla vrednosti iznad 32 stepena Celzijusa širom većeg dela Kalifornije, pri čemu je u pojedinim oblastima premašila 38 stepeni.

Maksimalna temperatura kretaće se oko čak 40 stepeni u centru Los Anđelesa i 39,5 stepeni u Bejkersfildu, dok će u San Dijegu i Sakramentu dostići vrednosti znatno iznad 32 stepena.

Upozorenja na ekstremne vrućine u južnoj Kaliforniji ostaju na snazi do četvrtka u 20 časova po lokalnom vremenu.

Istovremeno, upozorenja na moguće bujične poplave ostaju na snazi na području od jugoistočne Luizijane do južne Džordžije, uključujući gradove Nju Orleans, Mobil, Talahasi i Bransvik.

Kako su meteorolozi upozorili, pljuskovi bi takođe mogli da izazovu značajne bujične poplave u pojedinim delovima južnog Teksasa.

(Tanjug)

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