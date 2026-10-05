UPOZORENJA NA EKSTREMNE VRUĆINE OSTAJU NA SNAZI: Temperature čak i do 40 stepeni (VIDEO)

UPOZORENjA na vrućinu izdata su za više od 35 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se opasan, višednevni oktobarski toplotni talas nastavlja širom gotovo cele Kalifornije, prenose danas američki mediji.

AP Photo/Michael Probst

Očekuje se da će temperatura porasti i do 20 stepeni iznad proseka za ovo doba godine, dostižući vrednosti između 32 i 38 stepeni Celzijusa na području od severne Kalifornije, uključujući oblast zaliva San Franciska, pa sve do granice sa Meksikom, prenosi ABC njuz.

U pojedinim delovima Kalifornije, naročito u urbanim sredinama, tople noći neće doneti gotovo nikakvo rashlađenje, naveli su meteorolozi.

Za Los Anđeles i San Dijego i dalje važi upozorenje na ekstremne vrućine, dok su izdata i upozorenja za San Francisko i Sakramento.

Dangerous temperatures and increased fire risk remain in Southern California on Sunday as a lengthy, unseasonable heat wave marches on. Here's when relief will finally enter the forecast. Full forecast: https://t.co/4ZrDXmGIQr https://t.co/2uokUSMlJ6 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 5, 2026

Temperatura je danas ponovo dostigla vrednosti iznad 32 stepena Celzijusa širom većeg dela Kalifornije, pri čemu je u pojedinim oblastima premašila 38 stepeni.

Maksimalna temperatura kretaće se oko čak 40 stepeni u centru Los Anđelesa i 39,5 stepeni u Bejkersfildu, dok će u San Dijegu i Sakramentu dostići vrednosti znatno iznad 32 stepena.

Upozorenja na ekstremne vrućine u južnoj Kaliforniji ostaju na snazi do četvrtka u 20 časova po lokalnom vremenu.

Istovremeno, upozorenja na moguće bujične poplave ostaju na snazi na području od jugoistočne Luizijane do južne Džordžije, uključujući gradove Nju Orleans, Mobil, Talahasi i Bransvik.

On Sunday, October 4, 2026, at 10:13 AM, scorching temperatures ranging from 101°F to 107° are forecasted across Southern California. Areas as such Santa Clarita, San Fernando , San Gabriel valleys, Downtown Los Angeles, Malibu, Long Beach, Lakewood, West Covina, Arcadia, Yorba Linda, Anaheim, Newport Beach, Huntington Beach, San Juan Capistrano, San Clemente, Escondido, Oceanside, Coronado Island, downtown San Diego, Riverside County, and San Bernardino County will all be affected. Please stay hydrated as an unforgiving brutal heat wave will last until Thursday at 7 PM. In addition possible remnants of Rachel and a stronger 564 DM Gulf of Alaska low interaction for Southern California October 10 - 13, 2026 is still being closely analyzed in the next 32 - 72 hours. There have been a couple of solutions both EU1 and GFS have been on the more aggressive side with the idea in the last 36 hours. Rainfall amounts varies dependent with Gulf of Alaskan Low axis and Rachel’s exact linear precipitation axis for our region. More fine tuning and important updates in the upcoming days. #CAwx #Heatwave #Hurricaneseason #ElNiño — Jason D Farhang (@jason61987) October 4, 2026

Kako su meteorolozi upozorili, pljuskovi bi takođe mogli da izazovu značajne bujične poplave u pojedinim delovima južnog Teksasa.

(Tanjug)