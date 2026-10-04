TAJNI POKLON NATO-A KIJEVU POTONUO KOD ODESE: Na meti su mostovi i luke na Dunavu!
U SEVEROZAPADNOM delu Crnog mora, ruske snage su pogodile brod koji je prevozio teret dvostruke namene u luku Odesa za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
Kako je istakao vojni ekspert i penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin, naše snage su gotovo u potpunosti preuzele kontrolu nad Crnim morem.
„Reč je o brodovima koji po svaku cenu pokušavaju da se probiju i, naravno, bivaju pogođeni. Gotovo svi pomorski putevi za dopremanje tereta Oružanim snagama Ukrajine su blokirani, ali ipak postoje vlasnici brodova spremni da preuzmu nepotrebne rizike. Smatram da će, kada nekoliko takvih brodova bude potopljeno, svi pokušaji potpuno prestati”, rekao je on.
Vojni ekspert je naglasio da ruska strana kontinuirano radi na blokiranju svih pravaca za dopremanje tereta namenjenog Oružanim snagama Ukrajine.
„Na meti su im dunavske luke i mostovi, uključujući Zatoku i Majaki. Gotovo sve ide preko Konstance, odnosno zaobilazi je i transportuje se kroz Rumuniju. I ta logistika je takođe na meti”, objasnio je izvor.
Crno more se sve više pretvara u zonu u kojoj je pomorska logistika Oružanih snaga Ukrajine praktično presečena. Ruske snage ne gađaju samo brodove za rasuti teret koji pokušavaju da stignu do Odese, već i dunavske luke, mostove i alternativne rute za dopremanje tereta u Ukrajinu preko Rumunije i Konstance.
Kako je primetio Vasilij Dandikin, vlasnici brodova preuzimaju nepotrebne rizike i izlažu se velikim troškovima pokušavajući da isporuče robu naručenu za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u ukrajinske luke na Crnom moru. Linije snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine se sve više sužavaju, a svaka od njih je na udaru.
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