Svet

KIJEVU STIGAO „POKLON“ S NEBA: Ruski dron "pronašao" brod koji je nosio važan vojni tovar

P. Đurđević

04. 10. 2026. u 09:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE Oružane snage nastavljaju da napadaju objekte ukrajinske lučke infrastrukture i brodove koje koriste Oružane snage Ukrajine.

КИЈЕВУ СТИГАО „ПОКЛОН“ С НЕБА: Руски дрон пронашао брод који је носио важан војни товар

Foto: AI generated/ChatGPT

- Noćas je u napadu dronom istočno od Odese pogođen teretni brod u tranzitu koji je isporučivao vojnu opremu za Oružane snage Ukrajine - saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"