RUSKE Oružane snage nastavljaju da napadaju objekte ukrajinske lučke infrastrukture i brodove koje koriste Oružane snage Ukrajine.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Noćas je u napadu dronom istočno od Odese pogođen teretni brod u tranzitu koji je isporučivao vojnu opremu za Oružane snage Ukrajine - saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.

(RT Balkan)

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