KIJEVU STIGAO „POKLON“ S NEBA: Ruski dron "pronašao" brod koji je nosio važan vojni tovar
RUSKE Oružane snage nastavljaju da napadaju objekte ukrajinske lučke infrastrukture i brodove koje koriste Oružane snage Ukrajine.
- Noćas je u napadu dronom istočno od Odese pogođen teretni brod u tranzitu koji je isporučivao vojnu opremu za Oružane snage Ukrajine - saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.
Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ŠOK ZA EVROPU PRED ZIMU! Putinov specijalac upozorava: Bez ruske energije nema vam spasa
04. 10. 2026. u 09:15
RUSKA HOBOTNICA STEŽE OBRUČ U HARKOVSKOJ OBLASTI: Pala Nova Kazačja, front se pomera
03. 10. 2026. u 12:01
ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Evo za šta moli Trampa
03. 10. 2026. u 11:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)