OMETANjE ruske satelitske grupe „Rasvet“ dovelo bi do pravog kosmičkog rata, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- ‘Blokiranje’ ruske satelitske konstelacije ‘Rasvet’ na zahtev kijevskog idiota, ne znači ništa drugo do njeno uništenje. A to bi dovelo do sveopšteg kosmičkog rata. Nadam se da Amerikanci to shvataju, jer bi tada njihovi sateliti ‘Starlink’ u niskoj orbiti popadali kao ukrasi sa osušene novogodišnje jelke - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

On je dodao da je svemir veoma skučen prostor i da je potrebno da se bude međusobno učtiv.

Ranije je otpravnik poslova Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Denis Senik izjavio da bi rad ruske satelitske konstelacije „Rasvet“ predstavljalo ozbiljnu pretnju za Ukrajinu i moglo bi da označi prekretnicu u sukobu.

- Ako lansiraju ‘Rasvet’ do kraja 2026. godine, moći će da gađaju ukrajinske ciljeve na našoj teritoriji u realnom vremenu. Ako tim subjektima ne budu uvedene sankcije, to će Rusiji praktično omogućiti sprovođenje ovog programa, a to bi izmenilo pravila igre - istakao je ukrajinski diplomata.

(Sputnjik)

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