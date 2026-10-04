MEDVEDEV ZAPRETIO KOSMIČKIM RATOM: Ako blokirate ‘Rasvet’ na zahtev kijevskog idiota, Starlinkovi će padati kao ukrasi sa jelke
OMETANjE ruske satelitske grupe „Rasvet“ dovelo bi do pravog kosmičkog rata, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- ‘Blokiranje’ ruske satelitske konstelacije ‘Rasvet’ na zahtev kijevskog idiota, ne znači ništa drugo do njeno uništenje. A to bi dovelo do sveopšteg kosmičkog rata. Nadam se da Amerikanci to shvataju, jer bi tada njihovi sateliti ‘Starlink’ u niskoj orbiti popadali kao ukrasi sa osušene novogodišnje jelke - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.
On je dodao da je svemir veoma skučen prostor i da je potrebno da se bude međusobno učtiv.
Ranije je otpravnik poslova Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Denis Senik izjavio da bi rad ruske satelitske konstelacije „Rasvet“ predstavljalo ozbiljnu pretnju za Ukrajinu i moglo bi da označi prekretnicu u sukobu.
- Ako lansiraju ‘Rasvet’ do kraja 2026. godine, moći će da gađaju ukrajinske ciljeve na našoj teritoriji u realnom vremenu. Ako tim subjektima ne budu uvedene sankcije, to će Rusiji praktično omogućiti sprovođenje ovog programa, a to bi izmenilo pravila igre - istakao je ukrajinski diplomata.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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