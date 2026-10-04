Svet

MOSKVA BRUTALNO O MERCOVOJ POSETI KIJEVU: Ubice se vraćaju na mesto zločina

P. Đurđević

04. 10. 2026. u 11:42

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RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova Marija dalo je komentar na posetu nemačkog kancelara Fridriha Merca Kijevu.

МОСКВА БРУТАЛНО О МЕРЦОВОЈ ПОСЕТИ КИЈЕВУ: Убице се враћају на место злочина

foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

- Ubice se vraćaju na mesto zločina - rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za ruske medije i dodala da je to „reklama izgrađena na krvi“.

Mediji su ranije saopštili da su nemački kancelar Fridrih Merc i nemačka ministarka privrede Katarina Rajhe stigli u nenajavljenu posetu Kijevu. U pratnji su im predstavnici poslovne zajednice.

Izvori u nemačkoj vladi saopštili su da Merc namerava da objavi o isporuci hiljadu dronova-presretača Kijevu, kao i proizvodnji oružja dugog dometa za Ukrajinu.

Nemačke vlasti planiraju da za te namene iz budžeta izdvoje milijardu evra, dok je dodatnih 350 miliona evra namenjeno obnovi energetske infrastrukture.

(Sputnjik)

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