MOSKVA BRUTALNO O MERCOVOJ POSETI KIJEVU: Ubice se vraćaju na mesto zločina
RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova Marija dalo je komentar na posetu nemačkog kancelara Fridriha Merca Kijevu.
- Ubice se vraćaju na mesto zločina - rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za ruske medije i dodala da je to „reklama izgrađena na krvi“.
Mediji su ranije saopštili da su nemački kancelar Fridrih Merc i nemačka ministarka privrede Katarina Rajhe stigli u nenajavljenu posetu Kijevu. U pratnji su im predstavnici poslovne zajednice.
Izvori u nemačkoj vladi saopštili su da Merc namerava da objavi o isporuci hiljadu dronova-presretača Kijevu, kao i proizvodnji oružja dugog dometa za Ukrajinu.
Nemačke vlasti planiraju da za te namene iz budžeta izdvoje milijardu evra, dok je dodatnih 350 miliona evra namenjeno obnovi energetske infrastrukture.
(Sputnjik)
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