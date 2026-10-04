RUSKA vojska je izvela napade na centar za upravljanje dronovima i položaje za privremeni razmeštaj Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) i Sumskoj oblasti.

MOD Rusije

Udari su izvedeni upotrebom navođenih raketa i avionskih bombi tipa FAB-250 i FAB-500, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„Ministarstvo odbrane Rusije objavljuje snimak koji prikazuje uništavanje centra za upravljanje bespilotnim letelicama i položaja za privremeni razmeštaj Oružanih snaga Ukrajine u DNR i Sumskoj oblasti, uz upotrebu višenamenskih navođenih raketa i visokoeksplozivnih avionskih bombi FAB-250 i FAB-500 opremljenih univerzalnim modulom za planiranje i korekciju putanje”, navodi se u saopštenju ministarstva.

Ministarstvo odbrane je preciziralo da su avioni gađali ciljeve jedinica Oružanih snaga Ukrajine. Visokoeksplozivne avionske bombe bile su opremljene univerzalnim modulom za planiranje i korekciju, koji omogućava gađanje ciljeva sa distance.

Ministarstvo redovno objavljuje snimke upotrebe visokoeksplozivnih bombi sa takvim modulima protiv centara za upravljanje dronovima Oružanih snaga Ukrajine.

Operateri FPV presretača iz sastava grupe snaga „Zapad” uništili su bespilotnu letelicu fiksnog krila Oružanih snaga Ukrajine na krasnolimanskom pravcu. Presretanje su izveli pripadnici jedinice za lov na bespilotne letelice iz 31. motorizovanog streljačkog puka 67. motorizovane streljačke divizije 25. kombinovane armije.

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