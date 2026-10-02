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KIJEV U TOTALNOM KOLAPSU! Nakon žestokih raketnih udara zatvoren Južni most — građanima ostala SAMO JEDNA RUTA preko Dnjepra!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 10. 2026. u 22:11

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NAKON početka ruskih napada na mostove preko reke Dnjepar, kijevske vlasti su objavile novi režim rada „kako bi se osigurala bezbednost stanovnika i zaštitila kritična infrastruktura glavnog grada”.

КИЈЕВ У ТОТАЛНОМ КОЛАПСУ! Након жестоких ракетних удара затворен Јужни мост — грађанима остала САМО ЈЕДНА РУТА преко Дњепра!

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Gradska uprava Kijeva saopštila je sledeće:

Južni most – potpuno zatvoren;

Most Metroa (Metro Bridge) – delimična ograničenja saobraćaja (jedna traka otvorena) iz pravca Leve obale ka Desnoj obali;

Most Paton – saobraćaj ograničen tokom vazdušnih uzbuna u smeru od Desne ka Levoj obali;
Severni most – saobraćaj ograničen tokom vazdušnih uzbuna u smeru od Desne ka Levoj obali;

Mostovski prelaz Podilsko-Voskresenski – saobraćaj ograničen tokom vazdušnih uzbuna u smeru od Desne ka Levoj obali;

Most Darnicki – saobraćaj se odvija bez ograničenja tokom vazdušnih uzbuna.

Kijev očekuje stručne procene nadležnih instituta u vezi sa mogućnošću dalje upotrebe Južnog mosta i ponovnog uspostavljanja saobraćaja metroa preko njega.

Južni most je ponovo napadnut danas, kako tokom noći, tako i tokom dana. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je most pogođen.

Saobraćaj preko mostova ograničen je rano ujutru, što je izazvalo ogromne saobraćajne gužve širom glavnog grada.

Podsećanja radi, ruski dronovi su juče dvaput pogodili Južni most u Kijevu; on je prethodno bio pogođen i dva dana ranije. Voz metroa prelazio je preko mosta u trenutku prvog napada dronom.

ctrana.one

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