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ZEMLJOTRES U KOMŠILUKU: Treslo se drugi put danas, evo gde je bio epicentar

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01. 10. 2026. u 13:43

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POTRES je zabeležen u 11:30 časova.

ЗЕМЉОТРЕС У КОМШИЛУКУ: Тресло се други пут данас, ево где је био епицентар

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Zemljotres magnitude 2,2 registrovan je danas, 1. oktobra 2026. godine, u Bugarskoj, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije. Potres je zabeležen u 11:30 časova.

Epicentar je lociran na koordinatama 42,51 stepen severne geografske širine i 23,11 stepeni istočne geografske dužine, u blizini Pernika, oko 20 kilometara jugozapadno od Sofije. Drugi izvori takođe navode potres magnitude 2,2 u okolini Pernika.

Prema dostupnim podacima, zemljotres je registrovan na dubini od oko 0 kilometara. Za sada nema informacija o tome da li je potres bio osetan, niti o eventualnoj materijalnoj šteti.

Prethodno, Zemljotres je potresao Bugarsku u 06:24 časova jutros, jačinom 3 stepena po Rihterovoj skali.

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