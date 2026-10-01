ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Vučić sa narodom u Irigu

- Ono što je najveći problem u Irigu je voda. Verujem da možemo u roku od 2-2,5 godine da to završimo - rekao je obraćajući se okupljenim građanima.

Na konstatciju građana da će da pobede na izorima, Vučić kaže "pobedićemo, ako bog da".

- Autobuska stanica u Irigu i Vrdniku jezive. Ako nemate pare recite, kada ljudi vide to misle da je celo mesto takvo. Pa i ako je privatno vlasništvo ne sme onako da izgleda. Zovite čoveka da promeni to, ako neće on to da promeni kupićemo mi pa ćemo da promenimo. Nema smisla - naveo je.

U poseti Starom Slankamenu

Vučić je u poseti Starom Slankamenu.

- Cela Inđija, ne zna se šta je lepše. Hvala na divnom dočeku - kazao je.

Najavio je radove na ulicama.

- Vidite kako je dobro kada dođem i slušam ljude - kazao je.

- Ja kao i vi nikada nisam do kraja zadovoljan. Ali ako pogledate kako je Inđija izgledala, a kako sada izgleda. Mnogo toga je urađeno. Ono što je najveći problem je voda, to je veliki novac. Neću da vas lažem, dve stvari su mi strašno važne, jedna je voda, druga je zdravstvo. Ne mogu da kažem biće sve u redu. Ja sam mislio da mi to možemo da pokrijemo sa 5 milijardi evra, nećemo moći ni sa 12-15 milijardi. Za to će nam biti potrebne godine. Niko o tome nije brinuo. Vreme je da to promenimo, ali hoću da znate da to mnogo košta. Samo da vidite koliko je to slojevito i koliko to nije lako obezbediti. Polako ali sigurno idemo napred. Za nas je važno da zemlja bude napredna, jer time činimo da možemo da ovo sve pokrenemo. Važno je da vidite da mi želimo da se borimo, ali da će biti lako, neće. Gledao sam put na istoku Srbije, od 1956. nije obnavljan, 70 godina, krpa na krpu - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Istakao je da mora da se radi bolnica u Sremskoj Mitrovici.

- Kliničko bolnički centar u Beogradu i Novom Sadu izgledaju 10 puta bolje nego mitrovačka bolnica. Kao noćna mora mi je zdravstvo, toliko se nerviram i sekiram. Radimo svašta, a onda kada zaređam, nema nijedna normalna bolnica. Zato se sekiram. Nije to lako - kaže Vučić.

O ženama

Na pitanje zašto često pominje žene u kampanji, kaže da je to zato što su napadane, kao i zato što se uzda u odgovornost, posvećenost, ozbiljnost, racionalnost žena.

- Uvek je sve na ženi, žena brine o roditeljima, o deci. A ko brine o unučićima? Bake uglavnom. Žena je ta koja mora da razmišlja šta je za celu porodicu najvažnije, za kuću, za državu najbolje. Žena neće da joj muževi, deca, braća idu u sukobe. Žena hoće da ekonomija ide napred. Jedan aktivista mi rekao "glasaju za Tadića zato što je lep". Nikada žena ne glasa za nekoga ko je lep, žena hoće stabilnost, sigurnost, rad. Mi muškarci možemo da sednemo ispred kafane i ratujemo sa pola sveta, sve znamo. Žena zna da je na kraju odgovornost na njoj. Poštujem muškarce, najviše verujem ženama - izjavio je.

Kazao je da za nasilje nad ženama niko se od blokadera nije izvinio.

- Pogledajte njih, oni ne osude kada neko krvnički udari ženu u lice. Ne postoji normalan čovek koji je u stanju da onako udari ženu, a nije normalan ni onaj koji to prećuti i ne kaže - žao mi je ili izvinite. Ja stvarno mislim da sa tim ljudima nešto nije u redu - kazao je.

O Srdanoviću

O Srdanoviću i izjavi da je "spreman na sve", kaže:

- Ja nisam spreman na sve, spreman sam samo da čuvam i štitim Srbiju. Video sam šta je radio u Novom Sadu i pre dve večeri, videli ljudi, neka na tome ostane. Ja ne mislim da to može da dobije podršku naroda.

O izjavi Srdanovića da će "padom Vučića svanuti regionuNj, kaže:

- On brine za Zvicera i Mila Đukanovića, razumeli smo poruku odavno, znamo odavno. Zato je ćutao za neke stvari čak i kada su govorili da ne poznaje Mila Đukanovića, zna ko ga odlično poznaje.

"A da vi preuzmete državu, sigurnije je" Jedna meštanka imala je zanimljiv predlog za Vučića: - Predsedniče, kad vi nama napravite mesnu zajednicu na Banstolu, a ja budem predsednica. Vučić se nasmejao pa rekao: - A da vi preuzmete državu, sigurnije je. - Državu ostavljam vama, a ja ću biti zadovoljno sa Banstolom - rekla je, na šta su se svi nasmejali.

Sa narodom u Šimanovcima

Vučić je razgovarao sa narodom koji se okupio u velikom broju.

Obećao je da će uskoro početi gradnja puta Kupinovo-Brestač.

- Mi smo koristili taj put i za Fruškogorski koridor za izgradnju, i za Šabac-Loznica izgradnju, a onda smo zaboravili da vratimo ili da uredimo baš taj put koji nam je najviše bio potreban za najznačajnije i najveće infrastrukturne projekte - rekao je.

Radiće se i dom kulture u Šimanovcima, škola u Popincima, kanalizacija u Kupinovu.

- Nekad su komunisti to pametno smislili, samo nisu smislili kako da se održava. Skupi država pare da izgradi neki put, ali najveći je problem održavati taj put. Sad mi održavamo auto-puteve i brze saobraćajnice i trošimo skoro 600 miliona evra na to. Da to ne radimo, za pet godina bilo bi kao da nikada nismo ništa ni uradili. To vam je sa domovima kulture. Vi izgradite dom kulture u svakom selu, prođe pet i 10 godina, to bude lepo, novo. Posle toga više niko neće da menja prozore, neće stolariju niko da menja. Uprlja se, uništava se, i to je ničije. I to je naš ključni problem. Nije mogao da opstane taj sistem društvene svojine - kazao je Vučić.

- Dom kulture, ako možemo da nađemo, da nekome nešto iznajmimo, da negde neki prihod može da ima, makar da može čistačica da postoji koja to može da uredi, očisti, onda to može da ima smisla u svakom selu. Dok tako nešto ne pronađemo kao rešenje, plašim se da ćemo uvek da nešto gradimo i uvek da sačekamo da nam to propadne i da onda opet čekamo državu da interveniše - rekao je Vučić.

"Naš narod je moja najveća snaga"

Vučić je sa građanima odigrao šah.

- Šah je igra strategije i strpljenja, a naša Srbija uvek pobeđuje! Naš narod je moja najveća snaga - poručio je Vučić.



Druženje sa Šimanovčankama

Vučić se sastao sa udruženje žena Šimanovčanke.

- Njihova snaga, trud i ljubav prema svom mestu i Srbiji pokazuju zašto su žene pravi stub naše zemlje - istakao je Vučić.





Od njih je dobio brojne poklone za njega i porodicu.

Photo: Informer/TV

O izborima

Obraćajući se okupljenim građanima u Šimanovcima, Vučić je posebno ukazao na tri stvari.

- Kao što znate, 25. oktobra su izbori. Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja. Oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, uglavnom za svoju metu imaju žene. Kada vidite čoveka koji u blizini prvog na listi, priđe i krvnički u glavu udari ženu, a on se pravi blesav. Moja molba za vas, prvo da nigde ne učestvujemo u nasilju. Biće sve nervozniji, znaju da izbore gube, u debate ne idu. Oni se spremaju za nasilje. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir i red. Pod dva ne nasedajte na njihove priče kako će ne znam šta da rade 25, 26, 27, jer će neko tobož nešto da pokrade. Znaju oni da mi nećemo ništa da pokrademo. Nemojte da vas odvlače od izborne kampanje i od pristojnih i dobrih poruka građanima. Bavite se našim programom, idejama, onim što ćemo da uradimo za ljude. Hoćemo da dobijemo što je moguće više glasova, ne da pričamo o glupostima. Pod tri, mi njih doživljavamo kao ljude, da pokažemo poštovanje pred njima. Mi prema njima na najlepši mogući način. I ne zaboravite, nisu oni odustali od debata zato što oni misle da smo mi pametniji. Znaju da im ne bi bilo lako. Odustali su od debata jer oni neće da se vidi ni to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji, šta god da vam danas kažu, jer će sutra reći - a dobro, sad nije plenum, nego je vlada odlučila. Do toga da bi priznali nezavisnost Kosova, do svega drugog, jer pogledajte ko ih podržava. Podržavaju ih Kurti, Rašić, Trajković, sve troje borci za nezavisno Kosovo, Plenković, Đukanović, Zvicer, najveći kriminalac i narkodiler. Pomogne im i onaj Spajić s vremena na vreme. Kada ih pogledate sve, jasno vam je. Je li ima jedan od njih da želi Srbiji neko dobro? Jasno nam je da moramo da se okupimo, borimo i pobeđujemo. Važno je da svaki čovek izađe na izbore, neizvesna je utakmica. Dajte svoj glas i da ih pobedimo - kazao je Vučić.

O izjavama Bojana Pajtića

Na pitanje da prokomentariše to što je Bojan Pajtić opravdao neučestvovanje u debatama sa Vučićem i naveo na mreži Iks da "kada primitivac postaje vulgaran i kada mu njegovi aplaudiraju, treba ga pustiti da se valja u blatu", Vučić je rekao:

- Saglasan sam, zato ih i puštamo. Zato ih i puštamo sve vreme, da se valjaju u blatu. I zato molim ljude da u to njihovo blato ne ulazimo - kazao je Vučić.

Vučić se obratio pristalicama: Molim vas, poslušajte pažljivo

Vučić se putem Instagram naloga obratio građanima.

- Važno obaveštenje i molba za građane Srbije, posebno za pristalice “Ujedinjene Srbije”. Molim vas, poslušajte pažljivo - navodi Vučić.