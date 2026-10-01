DIPLOMATSKI RAT MOSKVE I BUDIMPEŠTE: Rusija proteruje mađarske diplomate
RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je otpravnika poslova Mađarske, Gabora Gergiča, i uložilo mu protest zbog odluke Budimpešte da protera ruske diplomate iz Mađarske.
- Šefu diplomatske misije uložen je snažan protest povodom neosnovanog i otvoreno neprijateljskog zahteva mađarskih vlasti od 8. septembra da određeni broj ruskih diplomata napusti zemlju - saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, preneo je TASS.
Gergič je obavešten da će, kao odgovor, određeni broj zaposlenih u mađarskoj ambasadi u Moskvi i generalnim konzulatima u Sankt Peterburgu i Kazanju morati da napusti Rusiju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: "NOVOSTI" SNIMILE PUTINA I SIJA: Ruski i kineski predsednik na Paradi u Moskvi
Preporučujemo
"NATO IM NEĆE DONETI NIKAKVU BEZBEDNOST" Kremlj upozorava šta vodi ka eskalaciji
01. 10. 2026. u 12:24
KALINjINGRAD POSTAJE BARUTANA: Peskov upozorava na nuklearnu eskalaciju
01. 10. 2026. u 12:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)