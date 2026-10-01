Svet

DIPLOMATSKI RAT MOSKVE I BUDIMPEŠTE: Rusija proteruje mađarske diplomate

T.J.

01. 10. 2026. u 12:36

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RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je otpravnika poslova Mađarske, Gabora Gergiča, i uložilo mu protest zbog odluke Budimpešte da protera ruske diplomate iz Mađarske.

ДИПЛОМАТСКИ РАТ МОСКВЕ И БУДИМПЕШТЕ: Русија протерује мађарске дипломате

Foto: Boris Zerwann/Panthermedia/Profimedia

- Šefu diplomatske misije uložen je snažan protest povodom neosnovanog i otvoreno neprijateljskog zahteva mađarskih vlasti od 8. septembra da određeni broj ruskih diplomata napusti zemlju - saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, preneo je TASS.

Gergič je obavešten da će, kao odgovor, određeni broj zaposlenih u mađarskoj ambasadi u Moskvi i generalnim konzulatima u Sankt Peterburgu i Kazanju morati da napusti Rusiju.

(Tanjug)

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