Košarka

"Najbolji šuteri u Evroligi": Nikola Tanasković se oglasio pred utakmicu Bajern - Partizan

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 10. 2026. u 15:17

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SRPSKI košarkaš je na početku sezone važna karika u timu Đoana Penjaroje.

Најбољи шутери у Евролиги: Никола Танасковић се огласио пред утакмицу Бајерн - Партизан

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Krilni centar je svestan da njega i saigrače očekuje težak meč u Minhenu, ali zna šta mora da se uradi za pozitivan rezultat.

- Očekuje nas teška utakmica sa talentovanim timom, jako su dobra šuteraska ekipa, najbolji šuteri u Evroligi i biće jako teška utakmica gde moramo da odgovorimo sa mnogo energije i borbe - rekao je Tanasković.

Partizan je u prva dva kola zabeležio dve ubedljive pobede protiv Armanija (92:76) i Pariz (92:79).

- Svi se osećaju odlično, pogotovo sa ovakvim startom i nadamo se da ćemo da nastavimo u ovom ritmu. Znamo šta nas čeka i bićemo spremni za sutra - zaključio je reprezentativac Srbije.

Podsetimo, utakmica Bajern Minhen - Partizan igra se u petak od 20 časova.

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