VUČIĆ OTKRIO PAKLENI PLAN BLOKADERA: Sutra bi uveli sankcije Rusiji i predali Kosovo

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da su predstavnici Studentske liste odustali od debata, jer neće da se vidi to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji do toga da bi, kako je rekao, priznali nezavisnost tzv. Kosova.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Obraćajući se građanima u naselju Šimanovci u Pećincima, Vučić je rekao da šta god da predstavnici Studenstke liste kažu danas, sutra će reći: "A dobro, sad nije plenum, nego je vlada odlučila".

- Pogledajte ko ih podržava. Podržava ih lično Aljbin Kurti, Nenad Rašić i Rada Trajković, sve troje borci za nezavisno Kosovo. Javno ih podržavaju. Podržava ih Plenković javno, hrvatski premijer. Podržavaju ih Milo Đukanović i Radoje Zvicer, najveći kriminalac u Evropi u ovom trenutku, najotvorenije. Pomogne im i onaj Spajić s vremena na vreme. I kad ih pogledate, sve te koji žele propast Srbije, pa jasno vam je to sve - rekao je Vučić.

On je pitao i "kako neko ko je častan može da glasa za onoga koga podržava Nenad Rašić, Rada Trajković i Aljbin Kurti? Ili Plenković, ili najveći kriminalac u celoj Evropi, Radoje Zvicer? Najveći narko-diler, Radoje Zvicer, i njegov patron, Milo Đukanović".

- Pošto nema nijedan da Srbiji želi dobro, onda nam je jasno da mi moramo da se okupimo, da moramo da se borimo, i da moramo da pobeđujemo. I zato vas pozivam da ne pomislite: 'Završeno je.' Nije završeno. Neizvesna je utakmica, tesna je trka, važno je da svako izađe na izbore. Izađite što je ranije moguće. Dajte svoj glas za budućnost Srbije, i da ih pobedimo - poručio je Vučić.

Foto/x/@sns_srbija

On je rekao i da smo prethodnih dana bili "svedoci silnog nasilja svuda po Srbiji".

Kako je rekao, ono što je najgore, "oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, po svaku cenu, uglavnom za svoju metu imaju žene".

- I gledaju kako i gde da napadnu žene. Prvo, ljudi koji napadaju žene zaslužuju samo prezir. To nisu ljudi. Kada vidite čoveka koji je u blizini prvog na listi, zamislite da njih dvojica sad stoje sa mnom, i da jedan od njih priđe i udari pesnicom u glavu, onako krvnički, jednu ženu, kao što su oni u prisustvu njihovog prvog na listi, Srdanovića (Ilija, prvi na Studentskoj listi) udarili ženu, a on se pravi blesav kao da ništa nije video, i još kaže: "Sve ste divno danas učinili" - rekao je Vučić.

On je dodao da bi, da je bio na Srdanovićevom mestu, "skočio na njih obojicu zajedno, sve da su tri puta jači od mene".

Hvala od srca Nemanji, već velikom umetniku, na divnim poklonima za mog Vukija i mene. ❤️ pic.twitter.com/7Y3VHiFhEN — Aleksandar Vučić (@avucic) October 1, 2026

-Potukao bih se s njima što su ženu koja je možda moj protivnik udarili pesnicom u glavu. Svaki častan čovek bi to uradio. Kod njih je to postalo normalno - ocenio je Vučić.

Vučić je prisutnima preneo tri molbe, a prva od njih je da nigde ne učestvuju u nasilju koje vide, jer oni njihovi protivnici biti sve nervozniji.

- Obećavali su narodu 70 odsto glasova i sad kako se približavaju izbori, oni znaju da izbore gube. Zato oni više o izborima i ne pričaju, zato u debate ne idu, zato što znaju da nemaju šta da poruče za glasove se i ne bore. Oni se spremaju za nasilje. Dakle, na nasilje, siledžijstvo, ne odgovaramo. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir, red, to je za nas najvažnije - rekao je Vučić.

Njegova druga molba je bila da ne nasedaju na priče njihovih protivnika kako će nešto da rade 25, 26. ili 27. oktobra, jer će neko tobož nešto da pokrade.

- Znaju oni da mi nećemo ništa da pokrademo. Nemojte da vas odvlače od izborne kampanje i od pristojnih i dobrih poruka građanima. Bavite se našim programom, idejama, onim što ćemo da uradimo za ljude. Nemojte da pričamo da ulazimo u njihovu šemu, da pričamo o glupostima, o tome kako ćemo da se tučemo ko će da nabavlja biber sprejeve, motke i sve ostalo - rekao je Vučić.

Dodao je da jedino što žele je da dobiju što je moguće više glasova i da se bore i ukazuju ljudima na to šta je njihov program, šta su njihovi planovi i ideje.

"Ne da pričamo o glupostima, jer oni ni o čemu drugom ne umeju ni da pričaju", ocenio je Vučić.

Foto/x/@sns_srbija

Njegova treća molba odnosi se na to da, ma šta mislili o političkim protivnicima, a kako je rekao, u političkom smislu misli sve najgore o njima, ih doživljavaju kao ljude.

- To što oni nas ne žele da vide kao ljude, što oni ne žele da vide da smo mi isti, već će da govore kako postoji ogromna razlika jer su oni lepi, a mi ružni itd, to govori o njima, ne o nama. Mi njih moramo da vidimo kao ljude, da pokažemo poštovanje prema njima, jer mnogi od njih su pod teretom stravične propagande, stravičnih neistina i laži koje su mogli da slušaju na N1, na Novoj S, na njihovim medijima, došli u takvu situaciju da im je postalo normalno da tuku i žene. Dakle, mi prema njima na najlepši mogući način, pristojno, normalno i civilizovano i onda da nastavimo Srbiju da razvijamo dalje - poručio je Vučić.

(Tanjug)