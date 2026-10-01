"NAJVIŠE VERUJEM ŽENAMA" Vučić u Starom Slankamenu o porodici, sigurnosti i budućnosti Srbije
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić", Aleksandar Vučić, boravio je danas u Starom Slankamenu, u okviru obilaska Sremskog okruga.
Vučić je, obraćajući se građanima, istakao da je ceo kraj ostavio snažan utisak na njega.
- Cela Inđija, ne zna se šta je lepše. Hvala na divnom dočeku - kazao je Vučić.
Govoreći o tome zbog čega u kampanji često pominje žene, Vučić je rekao da to čini, između ostalog, jer smatra da su žene u poslednje vreme izložene žestokim napadima, ali i zato što se uzda u njihovu odgovornost, posvećenost, ozbiljnost i racionalnost.
- Uvek je sve na ženi, žena brine o roditeljima, o deci. A ko brine o unučićima? Bake uglavnom. Žena je ta koja mora da razmišlja šta je za celu porodicu najvažnije, za kuću, za državu najbolje. Žena neće da joj muževi, deca, braća idu u sukobe. Žena hoće da ekonomija ide napred. Jedan aktivista mi je rekao "Glasaju za Tadića zato što je lep". Nikada žena ne glasa za nekoga ko je lep, žena hoće stabilnost, sigurnost, rad. Mi muškarci možemo da sednemo ispred kafane i ratujemo s pola sveta, sve znamo. Žena zna da je na kraju odgovornost na njoj. Poštujem muškarce, ali najviše verujem ženama - izjavio je Vučić.
On je govorio i o nasilju nad ženama, tvrdeći da se, kako je naveo, niko od blokadera zbog toga nije izvinio.
- Pogledajte njih, oni ne osude kad neko krvnički udari ženu u lice. Ne postoji normalan čovek koji je u stanju da onako udari ženu, a nije normalan ni onaj koji to prećuti i ne kaže "Žao mi je" ili "Izvinite". Ja stvarno mislim da s tim ljudima nešto nije u redu - kazao je Vučić.
On je tokom posete Starom Slankamenu razgovarao s građanima, a obilazak Sremskog okruga nastavlja posetama drugim mestima.
BONUS VIDEO: ŽENE PODRŽAVAJU VUČIĆA JER OSEĆAJU SIGURNOST: Kruševljanka oduševila izjavom
Preporučujemo
VUČIĆ SA VREDNIM ŽENAMA U ŠIMANOVCIMA: Njihova snaga i trud su primer svima (VIDEO)
01. 10. 2026. u 14:03
NEOČEKIVANA TEMA U ŠIMANOVCIMA: Vučić otkrio šta najradije sluša u kolima
01. 10. 2026. u 14:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)