"NAJVIŠE VERUJEM ŽENAMA" Vučić u Starom Slankamenu o porodici, sigurnosti i budućnosti Srbije

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić", Aleksandar Vučić, boravio je danas u Starom Slankamenu, u okviru obilaska Sremskog okruga.

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Vučić je, obraćajući se građanima, istakao da je ceo kraj ostavio snažan utisak na njega.

- Cela Inđija, ne zna se šta je lepše. Hvala na divnom dočeku - kazao je Vučić.

Govoreći o tome zbog čega u kampanji često pominje žene, Vučić je rekao da to čini, između ostalog, jer smatra da su žene u poslednje vreme izložene žestokim napadima, ali i zato što se uzda u njihovu odgovornost, posvećenost, ozbiljnost i racionalnost.

- Uvek je sve na ženi, žena brine o roditeljima, o deci. A ko brine o unučićima? Bake uglavnom. Žena je ta koja mora da razmišlja šta je za celu porodicu najvažnije, za kuću, za državu najbolje. Žena neće da joj muževi, deca, braća idu u sukobe. Žena hoće da ekonomija ide napred. Jedan aktivista mi je rekao "Glasaju za Tadića zato što je lep". Nikada žena ne glasa za nekoga ko je lep, žena hoće stabilnost, sigurnost, rad. Mi muškarci možemo da sednemo ispred kafane i ratujemo s pola sveta, sve znamo. Žena zna da je na kraju odgovornost na njoj. Poštujem muškarce, ali najviše verujem ženama - izjavio je Vučić.

On je govorio i o nasilju nad ženama, tvrdeći da se, kako je naveo, niko od blokadera zbog toga nije izvinio.

- Pogledajte njih, oni ne osude kad neko krvnički udari ženu u lice. Ne postoji normalan čovek koji je u stanju da onako udari ženu, a nije normalan ni onaj koji to prećuti i ne kaže "Žao mi je" ili "Izvinite". Ja stvarno mislim da s tim ljudima nešto nije u redu - kazao je Vučić.

On je tokom posete Starom Slankamenu razgovarao s građanima, a obilazak Sremskog okruga nastavlja posetama drugim mestima.

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