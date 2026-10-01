MI5 TVRDI: Britanski univerziteti kroz saradnju pomažu kineskim obaveštajnim aktivnostima

BRITANSKA bezbednosna služba MI5 upozorila je da su pojedini britanski univerziteti sarađivali na istraživačkim projektima u Kini koji direktno doprinose razvoju obaveštajnih sposobnosti Pekinga.

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MI5 je prvi put samostalno objavio javno upozorenje o kineskom istraživačkom institutu za koji navodi da je povezan sa državnim obaveštajnim strukturama, prenosi britanski Telegraf.

U upozorenju je imenovan Kineski institut za istraživanje opšte tehnologije (CGTRI), poznat i kao Kineska akademija opšte tehnologije, za koji britanska služba tvrdi da ima "veoma snažne veze" sa kineskim Ministarstvom državne bezbednosti (MSS), civilnom obaveštajnom službom te zemlje.

Prema MI5, osnovna svrha instituta je finansiranje akademskih istraživanja koja "direktno unapređuju" kineske obaveštajne sposobnosti.

U deklasifikovanom dokumentu navodi se da je više od 100 akademika povezanih sa britanskim univerzitetima učestvovalo u projektima koje je finansirao MSS.

Među oblastima istraživanja koje britanska služba izdvaja su veštačka inteligencija, sajber-bezbednost, sistemi za prikrivenu komunikaciju i steganografija, odnosno tehnika skrivanja poruka ili podataka unutar drugih fajlova, naizgled potpuno bezazlenih medijuma, tako da niko osim pošiljaoca i primaoca nije ni svestan da komunikacija uopšte postoji.

MI5 je naveo da su mnogi akademici i institucije sarađivali sa CGTRI "u dobroj veri", ali je univerzitetima i istraživačima preporučio da "odmah preispitaju" postojeće aranžmane, uključujući krajnje izvore finansiranja istraživanja.

Britanska služba je upozorila da bi nastavak saradnje u određenim okolnostima mogao dovesti do kršenja Zakona o nacionalnoj bezbednosti, uključujući odredbe koje se odnose na pomaganje stranoj obaveštajnoj službi ili ostvarivanje koristi od nje.

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Britanski ministar za bezbednost Den Džervis rekao je da upozorenje razotkriva pokušaje kineskih obaveštajnih službi da "prikriveno koriste stručnost i istraživanja naših akademika, ugrožavajući našu nacionalnu bezbednost i bezbednost naših saveznika".

Džervis je naveo da je pisao rektorima svih britanskih univerziteta kako bi osigurali da njihovi zaposleni prekinu aranžmane sa CGTRI i da se poštuje Zakon o nacionalnoj bezbednosti.

- Međunarodna partnerstva su od vitalnog značaja kako bi se osiguralo da naši univerziteti i istraživački instituti nastave da napreduju, ali preduzećemo snažne mere da se odbranimo od pretnji sa kojima se suočavamo. To znači podršku našoj policiji i obaveštajnim službama da razotkriju i prekinu štetne aktivnosti, koristeći svu snagu zakona - istakao je Džervis.

Izvršna direktorka grupe britanskih istraživačkih univerziteta "Rasel Grup" Libi Haket rekla je da su međunarodna saradnja i istraživanja od velikog značaja, ali da britanske institucije moraju biti svesne rizika po nacionalnu bezbednost.

- Naše istraživačke prednosti svetskog nivoa mogu učiniti Veliku Britaniju metom neprijateljskih aktera - rekla je Haket, dodajući da univerziteti sarađuju sa državnim institucijama i bezbednosnim službama kako bi zaštitili britanske interese.

MI5 je poslednjih godina više puta upozoravao britanske univerzitete na rizike povezane sa istraživačkom saradnjom sa kineskim institucijama.

Ranije ove godine predstavnici više od 70 univerziteta prisustvovali su zatvorenom bezbednosnom brifingu sa direktorom MI5 Kenom Mekalumom i direktorom britanskog Nacionalnog centra za sajber bezbednost Ričardom Hornom.

MI5 je, međutim, odlučio da svoje preporuke objavi javno i upozori da bi istraživači koji nastave da rade na projektima koji značajno doprinose radu strane obaveštajne službe mogli biti krivično odgovorni ukoliko se utvrdi da su bili svesni tog rizika.

Jedan od ključnih uslova za krivično gonjenje prema Zakonu o nacionalnoj bezbednosti jeste da je osoba bila svesna, ili je prema okolnostima morala da bude svesna, da bi njeno ponašanje moglo koristiti stranoj obaveštajnoj službi.