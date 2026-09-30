PITANJA ZA SRDANOVIĆA I 'STUDENTSKU LISTU': Kada ćete se izviniti ženama, ukidate li pravo glasa RS, zašto ste Kurtiju po meri

UVREDE na račun pacijenata, rasističko prebrojavanje fizionomija, najava diskriminacije u zdravstvu i predaja nacionalnih interesa. To je ono što smo dosad čuli od kandidata Studentske liste i prvog na njoj, dr Ilije Srdanovića.

Foto: Printskrin

Izborne liste nisu samo imena na papiru, njihovi predstavnici koji od građana Srbije traže poverenje moraju tim istim građanima dati jasne odgovore na ključna etička, socijalna i nacionalna pitanja. Zato Srdanović i lista ispred koje stoji nemaju više pravo da se skrivaju iza prazne retorike dok iz njihovih redova stižu poruke koje vređaju dostojanstvo bolesnih, novinara i celokupnog naroda. Vreme je za istinu i javno suočavanje sa činjenicama.

Ovim putem javno postavljamo sledeća pitanja Studentskoj listi i Iliji Srdanoviću:

1. Da li ćete se javno izviniti bolesnim ljudima i osobama sa invaliditetom zbog skandalozne i diskriminatorne izjave: "Na našoj listi su doktori, na vašoj pacijenti"? Zašto uvrede na račun zdravstvenog stanja koristite kao politički argument i da li pacijente u Srbiji smatrate građanima drugog reda?

2. Znate li šta je antropometrijski rasizam i da li zvanično podržavate izjave Sare El Sarag i Ane Mirković da se politički neistomišljenici i građani Srbije "razlikuju po fizionomiji"?

Da li je merenje fizionomije lica i tela standard po kom ćete u budućnosti vrednovati ljude u Srbiji?

Foto: printskrin Iks/ana_mirkovic

3. Da li lista u potpunosti podržava stav svog kandidata Dejana Panića koji je javno izjavio da "intenzivna nega nije za ćacije"?

Da li to znači da vaša lista zastupa otvorenu diskriminaciju u zdravstvenom sistemu i poručuje da ćete u bolnicama politički birati koga ćete lečiti, a koga prepustiti sudbini?

4. Da li planirate da sprovedete zabranu glasanja i oduzimanje prava Srbima u dijaspori i regionu, s obzirom na to da vaš kandidat Zlatko Kokanović ( 17. mesto na listi) otvoreno poručuje da na izborima "neće odlučivati Srbi iz Hrvatske i Republike Srpske"?

Da li je to direktna najava ukidanja ustavnih prava dela sopstvenog naroda?

5. Kada planirate da se javno izvinite novinarima i novinarkama zbog primitivne izjave Ilije Srdanovića, prvog na listi: "Kad čmar i usta zamene mesta"?

Da li je to vaš zvaničan stav prema medijima i ženama u javnom prostoru?

Takođe, pitanje za Javni servis (RTS): zbog čega nije bilo adekvatne reakcije na ovakav nivo javnog prostaštva?

Foto: printskrin Iks/ilijasrdanovic

6. Marija Lesjak (105. na listi), pored toga što ističe da "nema stav o Kosovu i Metohiji", javno iznosi procenu da će Aljbin Kurti lakše pregovarati sa vašom opcijom i da će sa vama imati znatno bolji odnos.

Da li je vaša politka prema južnoj pokrajini zapravo politika popuštanja i ispunjavanja želja Prištine?

7. Zoran Đajić (58. na listi) kaže da Ratka Mladića"glorifikuje SNS i njegovi umobolnici" i da će se to promeniti, dok Dinko Gruhonjić u Sarajevu otvoreno poručuje da je promena vlasti u Beogradu idealna prilika da Srbija promeni svoj zvanični stav o Srebrenici.

Da li su ovo zvanični programski ciljevi vaše liste, da li svesno prikrivate ideološke platforme?

Napomena Studentskoj listi: svi gorenavedeni stavovi potiču direktno od ljudi koji se nalaze na vašoj listi (osim Dinka Gruhonjića), i ne prihvatamo opravdanja da je reč o " slučajnim citatima sa društvenih mreža".

Vreme je da preuzmete odgovornost i odgovorite: Da li je ovo Srbija kakvu nudite građanima?

(Kurir.rs)