VOCAP UVODI NOVE RODITELJSKE KONTROLE ZA NALOGE TINEJDŽERA: Na spisku i AI Meta, fotografije...
AMERIČKA platforma Vocap (WhatsApp) objavila je danas na svom blogu da uvodi nove roditeljske kontrole koje omogućavaju roditeljima i starateljima da ograniče pojedine načine na koje tinejdžeri koriste aplikaciju, kao i da podešavaju njihov pristup funkcijama Meta AI.
Roditelji će moći da odrede ko može da vidi profilnu fotografiju tinejdžera na Vocapu, ko može da ga doda u grupu i ko može da vidi njegove status objave, navodi portal Teh kranč.
Takođe će moći da ograniče način korišćenja funkcije kanala (Channels) i da odrede čije status objave tinejdžer može da vidi, navodi Vocap.
Roditelji će dobijati i obaveštenja kada tinejdžer uđe u novu grupu ili je napusti, kao i kada broj članova grupe u kojoj se nalazi značajno poraste.
Vocap navodi da će roditelji moći da dobiju obaveštenje kada grupa dostigne određen broj korisnika.
Podešavanja su zaštićena PIN-om koji postavljaju roditelji, a ako tinejdžer želi da ublaži neka ograničenja, mora da ima njihovu saglasnost.
Kontrole su opcione i mogu se u bilo kojem trenutku promeniti ili potpuno isključiti, navodi kompanija.
Roditelji mogu da izaberu podrazumevano podešavanje i za korisnike Meta AI starije od 13 godina ili strožu opciju ograničeni sadržaj (Limited Content), koja ograničava određene funkcije zasnovane na privatnoj obradi podataka, uključujući anonimni razgovor i sažetke poruka.
Vocap naglašava da roditeljske kontrole ne omogućavaju roditeljima da čitaju privatne poruke ili slušaju pozive tinejdžera.
Poruke i pozivi ostaju zaštićeni end-to-end enkripcijom (E2EE), tako da njihov sadržaj nije dostupan ni Vocapu.
Nova funkcija predstavlja proširenje Vocapovih alata za roditeljsku kontrolu.
Kompanija je u martu počela da uvodi i naloge kojima upravljaju roditelji za decu pre tinejdžerskog uzrasta, sa mogućnošću ograničavanja korišćenja aplikacije na dopisivanje i pozive.
Tanjug
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