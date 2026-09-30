RUSKI SISTEMI S-400 ODLAZE IZ TURSKE? Oglasio se Kremlj, razmatra se premeštanje u neku od zemalja
MOGUĆNOST premeštanja ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-400 iz Truske u neku od zemalja prijateljski nastrojenih prema Rusiji se razmatra, saopšteno je danas iz Kremlja.
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je, kako prenosi Interfaks, da je to pitanje "na dnevnom redu" i da se u vezi s tim vode odgovarajući razgovori.
- Takva tema postoji na dnevnom redu, vode se razgovori i ostvaruju odgovarajući kontakti - rekao je Peskov na brifingu.
Turska je ruske sisteme S-400 kupila 2019. godine, nakon neuspešnih pregovora o nabavci sistema protivvazdušne odbrane od zapadnih saveznika.
Kupovina je dovela do američkih sankcija i izbacivanja Turske iz programa proizvodnje i nabavke borbenih aviona F-35.
Ankara je u međuvremenu pokušala da obnovi svoje učešće u programu F-35, a pitanje budućnosti S-400 ponovo je otvoreno nakon razgovora turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i američkog predsednika Donalda Trampa.
Mediji su prethodno objavili da Turska razmatra mogućnost da S-400 proda trećoj zemlji, a kao jedna od potencijalnih destinacija pominjani su Ujedinjeni Arapski Emirati.
(Tanjug)
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