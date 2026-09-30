RUSKI SISTEMI S-400 ODLAZE IZ TURSKE? Oglasio se Kremlj, razmatra se premeštanje u neku od zemalja

MOGUĆNOST premeštanja ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-400 iz Truske u neku od zemalja prijateljski nastrojenih prema Rusiji se razmatra, saopšteno je danas iz Kremlja.

Handout / AFP / Profimedia

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je, kako prenosi Interfaks, da je to pitanje "na dnevnom redu" i da se u vezi s tim vode odgovarajući razgovori.

- Takva tema postoji na dnevnom redu, vode se razgovori i ostvaruju odgovarajući kontakti - rekao je Peskov na brifingu.

Turska je ruske sisteme S-400 kupila 2019. godine, nakon neuspešnih pregovora o nabavci sistema protivvazdušne odbrane od zapadnih saveznika.

Kupovina je dovela do američkih sankcija i izbacivanja Turske iz programa proizvodnje i nabavke borbenih aviona F-35.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki S-400 açıklaması:



"S-400 anlaşmasını bitirdik. Geri dönüşümüz asla olamaz. Çünkü bize böyle bir ahlaksızlık yakışmaz.



Kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin. Alışılmış liderlerden değiliz." https://t.co/6pWIhLLaYU pic.twitter.com/PwUhbdEry8 — Etkili Haber (@etkiIihabery) July 11, 2026

Ankara je u međuvremenu pokušala da obnovi svoje učešće u programu F-35, a pitanje budućnosti S-400 ponovo je otvoreno nakon razgovora turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i američkog predsednika Donalda Trampa.

Mediji su prethodno objavili da Turska razmatra mogućnost da S-400 proda trećoj zemlji, a kao jedna od potencijalnih destinacija pominjani su Ujedinjeni Arapski Emirati.

(Tanjug)