Svet

RUSKI SISTEMI S-400 ODLAZE IZ TURSKE? Oglasio se Kremlj, razmatra se premeštanje u neku od zemalja

Jovica Milojević

30. 09. 2026. u 16:34

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MOGUĆNOST premeštanja ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-400 iz Truske u neku od zemalja prijateljski nastrojenih prema Rusiji se razmatra, saopšteno je danas iz Kremlja.

РУСКИ СИСТЕМИ С-400 ОДЛАЗЕ ИЗ ТУРСКЕ? Огласио се Кремљ, разматра се премештање у неку од земаља

Handout / AFP / Profimedia

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je, kako prenosi Interfaks, da je to pitanje "na dnevnom redu" i da se u vezi s tim vode odgovarajući razgovori.

- Takva tema postoji na dnevnom redu, vode se razgovori i ostvaruju odgovarajući kontakti - rekao je Peskov na brifingu.

Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Turska je ruske sisteme S-400 kupila 2019. godine, nakon neuspešnih pregovora o nabavci sistema protivvazdušne odbrane od zapadnih saveznika. 

Kupovina je dovela do američkih sankcija i izbacivanja Turske iz programa proizvodnje i nabavke borbenih aviona F-35.

Ankara je u međuvremenu pokušala da obnovi svoje učešće u programu F-35, a pitanje budućnosti S-400 ponovo je otvoreno nakon razgovora turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i američkog predsednika Donalda Trampa.

Mediji su prethodno objavili da Turska razmatra mogućnost da S-400 proda trećoj zemlji, a kao jedna od potencijalnih destinacija pominjani su Ujedinjeni Arapski Emirati.

(Tanjug)

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