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DRAMA NA 10.000 METARA: Rus i Ukrajinac spasili 170 Izraelaca u avionu: Piloti se izboli, a onda su dvojica putnika preuzela kormilo (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 09. 2026. u 16:22

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RUSKI i ukrajinski državljani zajednički su spasili avion nakon što je jedan pilot napao kapetana, prenose izraelski mediji.

ДРАМА НА 10.000 МЕТАРА: Рус и Украјинац спасили 170 Израелаца у авиону: Пилоти се изболи, а онда су двојица путника преузела кормило (ВИДЕО)

Foto: Unsplash/willy wo

Prema novim informacijama o incidentu, u avionu su se kao putnici nalazila dva profesionalna pilota – jedan iz Rusije, a drugi iz Ukrajine – navodi list „Izrael hajom” (Israel Hayom), pozivajući se na izraelske vlasti.

Nakon incidenta, oni su uspeli da uđu u pilotsku kabinu, preuzmu kontrolu nad letelicom i bezbedno je prizemlje u Saudijskoj Arabiji.

(RVvoenkor)

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