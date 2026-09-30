DRAMA NA 10.000 METARA: Rus i Ukrajinac spasili 170 Izraelaca u avionu: Piloti se izboli, a onda su dvojica putnika preuzela kormilo (VIDEO)
RUSKI i ukrajinski državljani zajednički su spasili avion nakon što je jedan pilot napao kapetana, prenose izraelski mediji.
Prema novim informacijama o incidentu, u avionu su se kao putnici nalazila dva profesionalna pilota – jedan iz Rusije, a drugi iz Ukrajine – navodi list „Izrael hajom” (Israel Hayom), pozivajući se na izraelske vlasti.
Nakon incidenta, oni su uspeli da uđu u pilotsku kabinu, preuzmu kontrolu nad letelicom i bezbedno je prizemlje u Saudijskoj Arabiji.
(RVvoenkor)
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