KRŠ I LOM U UKRAJINSKIM REDOVIMA, "SEVER" PRODIRE U DUBINU TERITORIJE: Pogledajte neverovatne snimke sa fronta (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak rada vojnika grupacije trupa „Sever“ na oslobađanju naselja Tolstodubovo u Sumskoj oblasti.
O oslobađanju Tolstodubova Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je ranije u sredu.
- Pripadnici jurišnih jedinica grupacije trupa ’Sever’ su, posle dugotrajnih i teških borbi, slomili otpor protivnika i oslobodili selo Tolstodubovo u Sumskoj oblasti - navodi se u opisu snimka, prenose RIA Novosti.
Jurišnici grupacije „Sever“ učvrstili su se u naselju i korigovali artiljerijsku vatru. Kako bi protivniku uskratili borbenu rezervu, operateri udarnih dronova otkrivali su pravce kretanja tehnike ukrajinskih nacionalista i uništavali ciljeve.
Kako su naveli u Ministarstvu odbrane, tokom čišćenja uporišta protivnika ruski vojnici su pronalazili mnogo napuštenog oružja, municije i vojne tehnike.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
NAJCRNjE VESTI ZA KIJEV: "Ukrajinci mogu samo da se mole Bogu"
30. 09. 2026. u 13:15
NEMA ZAROBLjENIKA! "Oluje" razbile elitne snage Kijeva
30. 09. 2026. u 12:16
OVO ZNAČI KRAJ: Generali ukrajinskih oružanih snaga okreću se protiv Zelenskog
30. 09. 2026. u 11:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)