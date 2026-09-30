MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak rada vojnika grupacije trupa „Sever“ na oslobađanju naselja Tolstodubovo u Sumskoj oblasti.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

O oslobađanju Tolstodubova Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je ranije u sredu.

- Pripadnici jurišnih jedinica grupacije trupa ’Sever’ su, posle dugotrajnih i teških borbi, slomili otpor protivnika i oslobodili selo Tolstodubovo u Sumskoj oblasti - navodi se u opisu snimka, prenose RIA Novosti.

Jurišnici grupacije „Sever“ učvrstili su se u naselju i korigovali artiljerijsku vatru. Kako bi protivniku uskratili borbenu rezervu, operateri udarnih dronova otkrivali su pravce kretanja tehnike ukrajinskih nacionalista i uništavali ciljeve.

Kako su naveli u Ministarstvu odbrane, tokom čišćenja uporišta protivnika ruski vojnici su pronalazili mnogo napuštenog oružja, municije i vojne tehnike.

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