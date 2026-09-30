STRAŠAN INCIDENT NA LETU ZA IZRAEL Jedan pilot izbo drugog, pokušao srušiti avion (FOTO/VIDEO)

IZRAELSKA vlada veruje da je incident na letu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu, koji je jutros preusmeren u Saudijsku Arabiju nakon slanja signala za opasnost, možda bio pokušaj "terorističkog napada" koji je izveo jedan od pilota, navode dvojica izraelskih zvaničnika.

Foto: X Printscreen

Jedan pilot izbo drugog

Prema njihovim rečima, sumnja se da je kopilot izbo kapetana pre nego što je kabinsko osoblje ušlo u pilotsku kabinu i preuzelo kontrolu nad avionom.

Jedan izraelski zvaničnik ranije je za Rojters izjavio da je avion poslao signale za opasnost nakon što su se piloti međusobno fizički sukobili.

Otprilike u vreme kada je avion sleteo u Saudijsku Arabiju, Doron Spilman, glasnogovornik kancelarije izraelskog premijera, rekao je za Rojters kako se ne veruje da je reč o otmici, opisavši događaj kao "drugačiju vrstu incidenta".

Nije odmah odgovorio na dodatni upit tretira li Izrael ovaj slučaj kao teroristički incident.

Dvojica zvaničnika, koji su anonimno govorili, izjavili su kako je trenutna procena Izraela da je reč o pokušaju "terorističkog napada", a ne o problemu povezanom s mentalnim zdravljem bilo kojeg od pilota.

🔴 Impressionnante vidéo au moment de l’attaque à bord du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv. Des passagers, dont deux pilotes hors service présents à bord, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle de l’appareil. Les deux pilotes aux commandes auraient été grièvement blessés lors de l’incident. — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

🚨🇮🇱🇦🇪🇸🇦 A violent cockpit altercation and stabbing aboard a Flydubai flight over Saudi Arabia this morning caused the Boeing 737-8 to plunge 18,400 feet in just under two minutes, reportedly exceeding its maximum operating speed by nearly 100 knots.



The aircraft ultimately… — Nova Intel (@intel_nova) September 30, 2026

Avion naglo izgubio visinu

U videozapisu koji navodno prikazuje izraelskog putnika na letu Flajdubaija, a koji su preneli izraelski mediji, putnik navodi da je jedan od pilota teško, a drugi lakše povređen nakon što je došlo do uboda nožem.

Iz aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji, gde je avion na kraju sigurno sleteo, saopšteno je da su oba pilota hospitalizovana zbog zadobijenih povreda.

Ni aerodrom ni spomenuti izraelski putnik nisu identifikovali napadača.

Let FZ1073 iz Dubaija za Tel Aviv preusmeren je prema Saudijskoj Arabiji dok je leteo iznad jordanskog zračnog prostora, pri čemu je prvo poslao opšti signal za opasnost, a potom i signal koji ukazuje na moguće nezakonito ometanje leta, navodi portal za praćenje letova Flajtradar24.

Avion tipa Boing 737, u kojem se prema pisanju izraelskih medija nalazilo oko 150 izraelskih putnika, potom je ponovno odašiljao početni opšti signal za opasnost pre nego što je sleteo na aerodrom Tabuk na severozapadu Saudijske Arabije.

Podaci o letu pokazuju da je avion naglo i brzo pao za gotovo 4.200 metara (14.000 stopa) u manje od 30 sekundi pre slanja prvog signala za opasnost, navodi Flajtradar24.

Zasad nije jasno ko je tačno odašiljao te signale.

🔴 Après l’incident ayant impliqué l’équipage du Boeing 737 MAX de flydubai, dérouté vers Tabuk, en Arabie saoudite, environ 150 passagers israéliens sont toujours à bord.



Selon le PDG de flydubai, la compagnie envoie un autre appareil pour acheminer les passagers de l’Arabie… https://t.co/xbBdT5oGFe pic.twitter.com/gbsyafGD6B — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

Protivrečne informacije u medijima

Izraelski mediji objavili su različite vesti o incidentu, pri čemu su pojedini mediji izvestili da je pilot navodno pokušao srušiti putnički avion u sklopu pokušaja samoubistva.

Neki izraelski mediji identifikovali su pilote kao državljane Omana i Emirata, dok su drugi navodili da je reč o Rusima i Ukrajincima.

Incident je izazvao hitne konsultacije o nacionalnoj sigurnosti u Izraelu, koji nema službene diplomatske odnose sa Saudijskom Arabijom, gde je avion prizemljen.

U saopštenju kancelarije izraelskog premijera navodi se da je situacija "pod kontrolom" te da se preuzimaju sve mere kako bi se izraelski putnici vratili u Izrael.

Premijer Benjamin Netanjahu, koji je ranije održao sigurnosne konsultacije, otkazao je sve preostale obaveze za taj dan kako bi upravljao krizom, potvrdio je izraelski zvaničnik.

Netanjahu se u nedelju sastao s predsednikom UAE, šeikom Muhamed bin Zajed el Nahjan, tokom retke posete toj zalivskoj zemlji.

Izrael i UAE uspostavili su bliske sigurnosne, vojne i ekonomske veze od normalizacije odnosa 2020. godine.

Ranije ove godine Izrael je osigurao UAE sisteme protivvazdušne odbrane Iron Dome i osoblje za upravljanje njima radi obrane od iranskih napada.

🔴 Grave incident à bord d’un Boeing 737 de Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv.



Selon Channel 14, la piste privilégiée à ce stade serait celle d’une tentative de suicide par l’un des pilotes du Boeing.



Le pilote aurait volontairement engagé l’appareil dans un plongeon, passant… pic.twitter.com/Z0bmv6lJqs — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

Putnici u šoku

Ujedinjeni Arapski Emirati još se nisu službeno izjasnili o incidentu, dok je aviokompanija u vlasništvu Dubaija saopštila samo da je let pretrpio "incident" te je preusmeren u Tabuk gde je sigurno sleteo, dodajući da su svi putnici na sigurnom i na broju.

Jasmin Abukazis izjavila je da joj je kći Mirijam, koja se nalazila među putnicima na letu, prenela da je čula vrištanje te da je muškarac s nožem prisilio jednog od pilota na pod, pri čemu je bilo krvi na sve strane.

Izraelski mediji objavili su fotografiju navodno snimljenu u avionu, na kojoj se vidi krvava majica jednog od putnika.

Rojters u tom trenutku nije mogao samostalno potvrditi autentičnost fotografije.

Kompanija Flajdubai svakodnevno ima letove na relaciji između Dubaija i Tel Aviva, ruti koja je izuzetno popularna među izraelskim državljanima.

Putanja leta uobičajeno koristi vazdušni prostor Saudijske Arabije i Jordana.

Ovo nije prvi put da je let između Izraela i UAE sleteo u Saudijsku Arabiju: let Flajdubaija iz Dubaija za Tel Aviv izvanredno je sletio u Rijad u septembru 2025. godine zbog hitnog medicinskog slučaja, izvestili su tada izraelski mediji.

(index.hr)