SVE ZBOG RUSKOG GASA: Makron upozorava na novu energetsku krizu

EVROPA se suočava sa energetskom krizom u novom obliku nakon što je odustala od jeftinog ruskog gasa, dok je situacija oko Ormuskog moreuza ponovo pokazala ranjivost evropskih ekonomija, izjavio je predsednik Francuske Emanuel Makron.

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- Evropa u celini ima ozbiljne zavisnosti, što znači da, ako želimo istovremeno da budemo suvereniji i konkurentniji i da ostvarimo ciljeve smanjenja emisije ugljenika, imamo ozbiljan energetski problem - rekao je Makron na ekonomskom forumu u Madridu.

On je podsetio da je Evropa zbog situacije u Ukrajini odustala od ruskih isporuka i time ostala bez jeftinog gasa koji je snabdevao industrijsko jezgro kontinenta i podsticao ostale evropske ekonomije.

- Danas vidimo ovu krizu, ako se tako može reći, u novom obliku — ovo je nova energetska kriza - rekao je francuski predsednik.

Makron je istakao da evropske zemlje i dalje značajno zavise od fosilnih goriva, što se, prema njegovim rečima, jasno vidi na primeru dešavanja u Ormuskom moreuzu. On je dodao da čak i Francuska i Španija, koje su znatno smanjile emisiju ugljenika, i dalje imaju takvu zavisnost.

(Sputnjik)

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