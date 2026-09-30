Svet

SVE ZBOG RUSKOG GASA: Makron upozorava na novu energetsku krizu

В.Н.

30. 09. 2026. u 14:26

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EVROPA se suočava sa energetskom krizom u novom obliku nakon što je odustala od jeftinog ruskog gasa, dok je situacija oko Ormuskog moreuza ponovo pokazala ranjivost evropskih ekonomija, izjavio je predsednik Francuske Emanuel Makron.

СВЕ ЗБОГ РУСКОГ ГАСА: Макрон упозорава на нову енергетску кризу

Foto: Profimedia/ Blondet Eliot/ABACA, Shutterstock EditorialShutterstock Editorial

- Evropa u celini ima ozbiljne zavisnosti, što znači da, ako želimo istovremeno da budemo suvereniji i konkurentniji i da ostvarimo ciljeve smanjenja emisije ugljenika, imamo ozbiljan energetski problem - rekao je Makron na ekonomskom forumu u Madridu.

On je podsetio da je Evropa zbog situacije u Ukrajini odustala od ruskih isporuka i time ostala bez jeftinog gasa koji je snabdevao industrijsko jezgro kontinenta i podsticao ostale evropske ekonomije.

- Danas vidimo ovu krizu, ako se tako može reći, u novom obliku — ovo je nova energetska kriza - rekao je francuski predsednik.

Makron je istakao da evropske zemlje i dalje značajno zavise od fosilnih goriva, što se, prema njegovim rečima, jasno vidi na primeru dešavanja u Ormuskom moreuzu. On je dodao da čak i Francuska i Španija, koje su znatno smanjile emisiju ugljenika, i dalje imaju takvu zavisnost.

(Sputnjik)

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