BAGDAD PROGLASIO "DAN SUVERENOSTI": Američka vojska napustila Irak posle 23 godine (FOTO/VIDEO)

AMERIČKE oružane snage su danas napustile vazdušnu bazu Erbil i time završile vojno prisustvo u Iraku posle više od 23 godine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hadi Mizban

Centralna komanda (CENTKOM) saopštila je u sredu da je "završeno uredno povlačenje jedinica i opreme SAD" iz Erbila.

- Svaka čast desetinama hiljada vojnika, diplomata i civila koji su se odazvali zovu domovine u Iraku. Zbog vaših žrtava, profesionalizma i karaktera, ISIS više nije sistematska pretnja iračkoj bezbednosti - izjavio je zapovednik CENTKOM-a, admiral Bredli Kuper.

Irački premijer Ali al-Zaidi je proglasio 1. oktobar "danom državnog suvereniteta", zbog konačnog odlaska američke vojske.

SAD su napale Irak u martu 2003. godine, navodno zbog prisustva "oružja za masovno uništenje" i optužbi da je tadašnji predsednik Sadam Husein imao veze sa Al Kaidom, terorističkom organizacijom odgovornom za terorističke napade 11. septembra 2001.

Husein je zarobljen u decembru 2003, osuđen na montiranom procesu i obešen 2006.

🇺🇸🇮🇶 After 23 years and 4,500 American deaths, US troops are leaving Iraq, per Reuters The last forces are set to pull out by September 30 https://t.co/Z5627ZECIO — Megatron (@Megatron_ron) September 29, 2026

Iako se većina borbenih formacija SAD povukla iz Iraka do 2011, Amerikanci su ostali prisutni u nekoliko vojnih baza. Posle proglašenja tzv. Islamske države (ISIS) 2014, SAD su ponovo poslale vojsku u Irak kao deo samozvane međunarodne "koalicije". Ta misija je nazvana operacija "Urođena odlučnost".

Uprkos faktičkom porazu samoproglašenog kalifata još 2019. godine, ova misija je nastavljena unedogled. Nije obustavljena čak ni potpunim povlačenjem iz Iraka, već je njen štab samo premešten u Jordan.

Kako je naveo admiral Kuper, iračke snage bezbednosti i kurdske milicije "sada imaju kapacitet, rukovodstvo i operativnu nezavisnost da samostalno izađu na kraj sa pretnjama po bezbednost svoje domovine".

Erbil, u iračkom Kurdistanu, bio je centar američkih vojnih operacija protiv ISIS-a na zapadu Iraka i severoistoku Sirije. U njoj je boravilo oko 1.500 pripadnika oružanih snaga SAD.

Amerika ostaje spremna da odgovori ukoliko se ISIS ponovo pojavi, izjavio je Kuper, jer je to "neophodno za zaštitu domovine i jačanja regionalne bezbednosti".

Vašington i Bagdad predstavili su povlačenje kao "deo planirane tranzicije na bilateralne odnose". Odlazak američke vojske iz Iraka počeo je još u oktobru prošle godine.

Neke američke baze u Iraku našle su se na udaru iranskih raketa tokom ovogodišnjeg sukoba, koji je počeo američko-izraelskim napadom na Teheran.

(RT Balkan)

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