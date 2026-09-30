"KATEGORIČKI ODBACUJEMO TVRDNJE": Moskva demantuje navode američkih medija
KREMLj je odbacio navode da Moskva i Vašington razgovaraju o ublažavanju američkih sankcija Rusiji u zamenu za oslobađanje osoba koje se na Zapadu nazivaju političkim zatvorenicima.
- U takvoj formulaciji ova tema nije razmatrana niti je mogla da bude razmatrana, jer kategorički odbacujemo tvrdnje o postojanju bilo kakvih političkih zatvorenika i smatramo da je takvo postavljanje pitanja potpuno neprimereno - rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Peskov je, međutim, potvrdio da se kontakti o razmeni zatvorenika nastavljaju.
- Što se tiče različitih razmena koje su se i ranije odvijale, naše specijalne službe nastavljaju redovne kontakte o tom pitanju - rekao je on.
Američki mediji ranije su objavili da je predsednik SAD Donald Tramp navodno podržao ideju o ublažavanju sankcija Rusiji u zamenu za oslobađanje pojedinih zatvorenika u Rusiji.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
VOLODIN PONOVO IZABRAN: Državna duma dobila novog-starog predsednika
30. 09. 2026. u 11:18
SRUŠIO SE RUSKI NUKLEARNI BOMBARDER TU-95: Poginulo šest članova posade "Medveda" (VIDEO)
30. 09. 2026. u 09:33
KIJEV I IZMAIL NA NIŠANU: Rusi udarili visokopreciznim dalekometnim oružjem
30. 09. 2026. u 07:53
RUSIJA JE ZGROŽENA! Razapeli Aleksandra Lukašenka, a onda su sve pare poslali u Ukrajinu
30. 09. 2026. u 06:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)