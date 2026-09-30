Svet

"KATEGORIČKI ODBACUJEMO TVRDNJE": Moskva demantuje navode američkih medija

В.Н.

30. 09. 2026. u 12:56

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KREMLj je odbacio navode da Moskva i Vašington razgovaraju o ublažavanju američkih sankcija Rusiji u zamenu za oslobađanje osoba koje se na Zapadu nazivaju političkim zatvorenicima.

КАТЕГОРИЧКИ ОДБАЦУЈЕМО ТВРДЊЕ: Москва демантује наводе америчких медија

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- U takvoj formulaciji ova tema nije razmatrana niti je mogla da bude razmatrana, jer kategorički odbacujemo tvrdnje o postojanju bilo kakvih političkih zatvorenika i smatramo da je takvo postavljanje pitanja potpuno neprimereno - rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Peskov je, međutim, potvrdio da se kontakti o razmeni zatvorenika nastavljaju.

- Što se tiče različitih razmena koje su se i ranije odvijale, naše specijalne službe nastavljaju redovne kontakte o tom pitanju - rekao je on.

Američki mediji ranije su objavili da je predsednik SAD Donald Tramp navodno podržao ideju o ublažavanju sankcija Rusiji u zamenu za oslobađanje pojedinih zatvorenika u Rusiji.

(Sputnjik)

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