PUTIN NAREDIO: Ovo je glavni zadatak nove Državne dume

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da poboljšanje životnog standarda i kvaliteta života građana Rusije treba da bude primarni cilj poslanika Državne dume.

Foto: Kristina Solovyova / Zuma Press / Profimedia/Gemini

Šef države je u sredu prisustvovao prvoj plenarnoj sednici Državne dume devetog saziva.

Istakao je da zakonodavstvo mora odgovarati zahtevima vremena, biti usmereno ka budućnosti i služiti interesima građana.

Prema Putinovim rečima, reč je o aktiviranju ogromnog potencijala cele zemlje: Dalekog istoka, Sibira, ruskog Severa, centralnih regiona, Krima, Donbasa, Kavkaza i Urala – svih regiona bez izuzetka. Predsednik je naglasio da poslanici u najvišem predstavničkom telu zemlje – Državnoj dumi – zastupaju stanovnike tih regiona, odnosno multinacionalni narod Rusije. Naveo je da parlamentarci moraju uvek biti usredsređeni na poboljšanje životnog standarda i kvaliteta života građana.

Među ostalim prioritetima, predsednik je naveo rešavanje demografskih pitanja, poboljšanje stambenih uslova i unapređenje blagostanja ruskih porodica, posebno onih koje podižu decu. Takođe je istakao da država mora u potpunosti da ispuni svoje socijalne obaveze prema građanima.

Izbori za Državnu dumu devetog saziva održani su od 18. do 20. septembra. U parlament je ušlo pet političkih stranaka, nakon što su prešle cenzus od 5%.

Stranka „Jedinstvena Rusija” osvojila je 349 mandata, Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) 37, Liberalno-demokratska partija Rusije (LDPR) 23, „Novi ljudi” 19, a „Pravedna Rusija” 17 mandata.

Četiri mandata u izbornim jedinicama sa po jednim predstavnikom osvojili su nezavisni kandidati, dok je još jedno mesto pripalo predstavniku stranke „Rodina”.

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