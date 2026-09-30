RUSKA Federacija planira da pojača pritisak na Ukrajinu pre dolaska zime, prenosi „Ekonomist”, pozivajući se na dva ukrajinska zvaničnika.

Tanjug/AP/Zoya Shu

Kako se navodi u tekstu, Oružane snage Rusije su intenzivirale svoje sistematske udare na Ukrajinu.

Prema navodima izvora ovog medija, ruski napadi na Ukrajinu će se pojačati pre početka zimske sezone. U članku se sugeriše da bi novembar mogao biti vrhunac ruskih nastojanja da se destabilizuje Kijev.

Članak takođe razmatra mogući razvoj događaja u ukrajinskoj prestonici uoči zime. Novinari prenose procene ukrajinskih zvaničnika i analiziraju različite scenarije.

Ranije je poslanik Vrhovne rade Oleksij Gončarenko (koga je Rusija označila kao teroristu i ekstremistu) izjavio da su ruske trupe u potpunosti preuzele kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad Kijeva. Zabrinutost ovog parlamentarca proizašla je iz svakodnevnih udara Oružanih snaga Rusije po ciljevima u ukrajinskoj prestonici. Gončarenko je postavio pitanje šta se dešava sa ukrajinskom protivvazdušnom odbranom i zašto ona nije u stanju da obori nijedan ruski dron.

Sa svoje strane, Oleg Popenko, čelnik Ukrajinskog udruženja potrošača komunalnih usluga, izjavio je da bi predstojeća zima mogla postati „zima sudnjeg dana” za Ukrajinu zbog problema u energetskom sektoru. Prema njegovim rečima, Kijev nije u stanju da zaštiti sve energetske objekte, a naročito trafostanice zadužene za prenos električne energije do krajnjih potrošača.

Popenko je dodao da se u takvoj situaciji Ukrajinci mogu samo da se „mole” za toplo vreme.

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