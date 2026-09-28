Svet

PODRŠKA MAJCI TROJE DECE: Lukašenko poklonio stan stanovnici Minska

Novosti online

28. 09. 2026. u 19:29

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BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko poklonio je stanovnici Minska Angelini Kaminski, koja je u avgustu rodila trojke, stan nakon njenog obraćanja šefu republike.

ПОДРШКА МАЈЦИ ТРОЈЕ ДЕЦЕ: Лукашенко поклонио стан становници Минска

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Kako prenosi „Izvestija“, mlada majka je početkom septembra objavila apel Lukašenku, podsećajući na predsednikovo obećanje ženama koje rode trojke da će im dati ono što traže.

Naglasila je da je rodila monohorionske trojke i tražila smeštaj u glavnom gradu.

Kaminskaja je kasnije objavila poruku na društvenim mrežama u kojoj je zahvalila Lukašenku na poklonu stana.

„Dragi Aleksandre Grigorijeviču, želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost u ime cele naše porodice Kaminski, a posebno u ime tri, tačnije četiri, neverovatne beloruske žene, što su tako brzo i efikasno rešile naše stambeno pitanje“, rekla je žena.

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