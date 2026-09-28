BRITANSKI MINISTAR BRANI TRAMPOV PRITISAK NA EVROPU: To će na kraju Stari kontinent učiniti jačim

BRITANSKI ministar odbrane Ves Striting rekao je da Britanija i Evropa moraju da se izvuku iz svoje odbrambene konvulzije.

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Prema njegovim rečima, pritisak SAD na evropske saveznike će na kraju rezultirati jačom Evropom.

U razgovoru za Politiko na konferenciji Laburističke stranke u Liverpulu, Striting je dodao da američka frustracija preteranim oslanjanjem Evrope na SAD nije isključivo karakteristika Trampove administracije, prenosi Politiko.

Ministar odbrane je rekao da je njegov utisak suprotan percepciji povlačenja SAD iz Evrope. On to tvrdi uprkos činjenici da Amerika trenutno preispituje raspoređivanje svojih trupa i vojnih kapaciteta na kontinentu.

Britansko-američki odnosi su se pogoršali pred kraj mandata Kira Starmera, jer je Britanija odbila da pruži vojnu podršku SAD u ratu sa Iranom. Odbijanje je uključivalo zabranu pune upotrebe britanskih vojnih baza za napade na Iran.

Vlada novog laburističkog premijera Endija Bernama sada pokušava da obnovi savez.

Jedan od izazova koje administracija Donalda Trampa postavlja Britaniji je zahtev da se povećaju vojni izdaci na rekordne nivoe od Drugog svetskog rata.

Velika Britanija trenutno nema detaljan finansijski plan za ispunjavanje svojih obaveza prema NATO-u i povećanje vojnih izdataka na 3,5 odsto BDP-a do 2030. godine.

Uoči budžeta za sledeći mesec, Striting je rekao da ministar finansija Džon Hili ne mora biti ubeđivan u važnost povećanja vojnog budžeta.

Hili je ranije podneo ostavku zbog tog pitanja, i to iz principa.

- Ne želim nikakvo opuštanje - rekao je Striting.

- Ne možemo jednostavno predati ostavku Džona Hilija kao naš predlog za pregled potrošnje - dodao je.

Međutim, napomenuo je da otkako je prešao sa mesta sekretara za zdravstvo u Ministarstvo odbrane, nije pitan o smanjenju rasipanja i birokratije, iako resor godinama ima problema sa nabavkama.

Incident u bazi Ferford

Striting nije želeo detaljno da komentariše izjave Donalda Trampa o hapšenju pet Britanaca osumnjičenih za pripremu terorističkog napada u blizini RAF-a Ferford u nedelju.

Zahvalio se samo farmeru koji je prijavio sumnjive aktivnosti policiji.

- S poštovanjem bih rekao toj dami da ona ima samo delimičan uvid u ono što se dogodilo. Želeo bih da izrazim svoju zahvalnost, i zahvalnost Vlade i predsednika Sjedinjenih Država, za rad naše policije, antiterorističkih i bezbednosnih službi koje nas štite, i za akcije preduzete u RAF Ferfordu - rekao je.

Takođe je odbacio tvrdnje da je blizina Velike Britanije SAD učinila metom.

- Taj savez nas čini bezbednijim, a ne ranjivijim. Prisustvo Amerikanaca u RAF Ferfordu povećava našu bezbednost, a ne smanjuje je - rekao je.

Striting je nastavio svoj intervju demantujući izveštaje da je Velika Britanija u pregovorima sa Nemačkom o mogućem učešću Berlina u finansiranju britanskog nuklearnog programa.

- Nisam bio uključen ni u kakve takve razgovore u ovoj fazi - rekao je.

(Indeks.hr)

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