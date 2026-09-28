PANIKA U VAŠINGTONU! Kina izvela zastrašujuću demonstraciju sile u svemiru: Kidnapuju satelite usred orbite?!

KINESKA svemirska letelica za višekratnu upotrebu „Šenlong” (Shenlong) izvela je složen niz orbitalnih manevara koji su uključivali višekratno ispuštanje, praćenje i ponovno hvatanje malog satelita, pružajući nove dokaze o sposobnosti ove letelice da izvodi operacije susreta i manevrisanja u neposrednoj blizini drugih objekata u svemiru.

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Podaci o praćenju ukazuju na to da je letelica ispustila isti objekat u junu, ponovo ga prihvatila otprilike tri nedelje kasnije, ponovo ga ispustila u avgustu, a zatim manevrisala nazad ka njemu radi još jednog, kako se čini, hvatanja u septembru. Ove aktivnosti je identifikovao astrofizičar i analitičar svemirskih letova Džonatan Mekdauel (Jonathan McDowell), koristeći podatke o praćenju Svemirskih snaga SAD (U.S. Space Force).



„Šenlong”, što znači „Božanski zmaj”, jeste letelica sa krilima za višekratnu upotrebu koja se lansira vertikalno pomoću rakete, a zatim se vraća na Zemlju i sleće na pistu; po konceptu je u velikoj meri slična američkoj letelici X-37B. Kineska vlada je pružila veoma malo informacija o ciljevima ovih misija, opisujući program u opštim crtama kao eksperimentalni projekat letelice za višekratnu upotrebu namenjene podršci miroljubivim svemirskim aktivnostima. Najnovija misija ove letelice počela je 6. februara, kada je lansirana iz Centra za lansiranje satelita Đijućuen (Jiuquan) pomoću rakete „Dugi marš 2F” (Long March 2F). Ovo je četvrta poznata orbitalna misija te letelice. Prva misija, pokrenuta 2020. godine, trajala je svega nekoliko dana, dok je druga misija u orbiti provela otprilike devet meseci, od avgusta 2022. do maja 2023. godine. Treća misija, započeta u decembru 2023. godine, takođe je provela oko devet meseci u orbiti pre povratka u septembru 2024. godine.Svemirska letelica sposobna da se više puta približi drugom objektu može, potencijalno, da izvrši njegovu detaljnu inspekciju, utvrdi njegovo fizičko stanje i prati njegovo ponašanje iz neposredne blizine. Ukoliko su opremljene odgovarajućim hardverom, iste osnovne tehnologije se teoretski mogu prilagoditi tako da ometaju, onesposobe, izmeste ili na drugi način manipulišu drugom svemirskom letelicom. Upravo ta priroda dvostruke namene jedan je od razloga zbog kojih su kineski orbitalni manevri privukli veliku pažnju na Zapadu. Kineske aktivnosti u domenu RPO-a u skladu su sa zadacima inspekcije i servisiranja satelita, kao i sa praćenjem situacije u svemiru, iako bi osnovne sposobnosti koje one podrazumevaju potencijalno mogle imati i vojnu primenu.

militarywachmagazine.com

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