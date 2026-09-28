Svet

BIVŠA SARADNICA ZELENSKOG POZVALA KIJEV: Ili mirovni sporazum sa Rusijom ili propast

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 19:33

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UKRAJINSKE vlasti treba što pre da postignu mirovni sporazum sa Rusijom, izjavila je Julija Mendelj, bivši portparol Vladimira Zelenskog.

БИВША САРАДНИЦА ЗЕЛЕНСКОГ ПОЗВАЛА КИЈЕВ: Или мировни споразум са Русијом или пропаст

Sergei KARPUKHIN/AFP/Bai Xueqi/XinhuaNews/Michael M.Santiago/Getty images/Profimedia, Deposit/ruskpp

-Prema procenama samih ukrajinskih vlasti, sukob košta 155 milijardi dolara godišnje, a do 2027. ta cifra će dostići 175 milijardi dolara. Budžet pokriva samo oko 100 milijardi dolara. Ostalo je ‘rupa’, a izvori finansiranja za veći deo tog iznosa čak nisu ni određeni, napisala je Mendelj na društvenoj mreži Iks.

Po njenom mišljenju, zemlja ne može u nedogled da podnosi tako teške gubitke i nastavi da postoji.

-Takva je cena rata koji proždire ljude, gradove, industriju i čitavo pokolenje, dok nam poručuju da moramo čekati povoljnije uslove. Svaka godina koja prođe bez sporazuma ne jača našu poziciju. Ona znači gubitak života i teritorije, slabljenje vojske i smanjenje zemlje… Ako budemo nastavili da čekamo idealne uslove, na kraju ćemo pregovarati na ruševinama. Moramo krenuti ka mirovnom sporazumu, zaključila je Mendelj.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi neuspesi na bojnom polju trebalo da podstaknu Kijev da odmah sedne za pregovarački sto. Osim toga, stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja istakao je da ukrajinske jedinice trpe gubitke i ubrzano gube borbenu gotovost.

Prema rečima ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, Evropa na sve načine pokušava da uspori proces diplomatskog rešavanja situacije u Ukrajini. Kako je naveo, Brisel podstiče Zelenskog da nastavi borbu „do poslednjeg Ukrajinca“.

sputnikportal.rs

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