RUSKE trupe su napredovale u nekoliko sektora, pišu ukrajinski mediji pozivajući se na vojni telegram kanal „Deep State” koji je vezan za GUR.

Foto: AP

U pravcu Slavjanska — kod Raj-Aleksandrovke i u blizini Kalenjika i Nikiforovke — prema navodima vojnog kanala „Deep State”.

Istovremeno, kako je ranije javljeno, ukrajinske snage takođe pokreću kontranapade u pravcu Raj-Aleksandrovke.

Foto: DeepState

Ruske snage su takođe napredovale kod Dobropolja — u oblasti Bilickog — izveštava „Deep State”.

Andrej Bilecki, komandant 3. armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine (VSU) (Komandat i zloglasnog nacističkog bataljon, pa puka pa brigade AZOV), danas je saopštio da je došlo do napredovanja u pravcu Limana.

Foto: DeepState

Izvestio je o oslobađanju Redkoduba, Nove i Katerinovke, kao i o ponovnom uspostavljanju kontrole kod Novomihajlovke i Lipova. Prema njegovim podacima, ukupno je oslobođen 51 kvadratni kilometar teritorije, čime je ukupna površina oslobođena od početka ove ofanzive dostigla 176 kvadratnih kilometara. Naveo je da je zauzimanje uzvišenja kod Nove bilo od posebnog značaja, jer pruža prednost u borbama za okolna područja.

Foto: DeepState

Prema rečima Bileckog, ovo je bila treća — i pretposlednja — faza ofanzive. Napomenuo je da su za probijanje odbrane korišćeni sovjetski oklopni transporteri BTR-60, prepravljeni u robotizovane jedinice-kamikaze; oni su upotrebljeni za uništavanje utvrđenja ruske vojske.

Kanal „Deep State” je takođe izveštavao o ovim napredovanjima.

Ruski izvori već nekoliko dana tvrde da je formiran „kotao” (opkoljavanje) u kojem su se našle snage VSU na severu Harkovske oblasti, sa centrom oko sela Reznjikovo, koje se nalazi severno od Velikog Burluka.

Foto: DeepState

Ministarstvo odbrane Rusije i ruski vojni kanali tvrde da su ukrajinske snage opkoljene kod Reznjikova; ruske trupe su izvele manevar dubokog obuhvata, odsekavši tu jedinicu od glavnih snaga zauzimanjem sela Blagodatno, Nefedivka i Vasilivka. Tokom vikenda, Ministarstvo odbrane Rusije je takođe saopštilo da su zauzeta sela Petropavlovka i Lozovaja, koja se nalaze na prilazima Velikom Burluku.

Objavljeni su i snimci na kojima se vide ruske trupe — navodno u selu Olhovatka, blizu Malog Burluka.

Ukrajinski kanal „Deep State” nije potvrdio ovo napredovanje; prema njihovim mapama, Reznjikovo i ostala pomenuta naselja nalaze se duboko unutar teritorije pod kontrolom Ukrajine.

Ni drugi ukrajinski izvori nisu potvrdili formiranje „kotla” (opkoljavanja) u ovoj oblasti.

Francuski OSINT stručnjak Kleman Molen napisao je početkom septembra da su ruske tvrdnje o opkoljavanju grupacije Oružanih snaga Ukrajine (VSU) severno od Velikog Burluka bile netačne. Ipak, napomenuo je da ruske snage napreduju od Vovčanska ka Velikom Burluku putem infiltracije manjih grupa.

Pojedini ruski vojni kanali takođe su doveli u pitanje izveštaje o „reznjikovskom kotlu”, navodeći da ne postoji objektivna potvrda ruske kontrole nad celokupnom oblašću južno od Reznjikova.

ctrana.one

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