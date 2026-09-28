"POBEDIĆEMO IH, NERVOZA SVE VEĆA KOD MILOVIH I ZVICEROVIH SLUGU" Vučić u lajvu odgovarao na najgnusnije komentare blokadera

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" odgovarao je uživo na pitanja, komentare, ali i na uvrede blokadera na društvenim mrežama Tiktok i Fejsbuk.

Foto: printskrin TikTok/jasamaleksandar

Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka!

- Vidite koliko je to pogešna i lažna teza. Nemaju nikoga ni sa idejom, ni programom, ni sa planom. Što se stranaca tiče oni im se sami nude. Tako zahtevaju razgovore na posebnim lokacijam u Berlinu. Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko . kaže Vučić.

Glas naroda, glas Boga

- Ko je taj koji je naredio da budete podržani i koja je to nevidljiva sila. Ima značajan broj ljudi, koji neće da dozvoli kambodžanski sindrom totalitarizma. Ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju. Potpuno smo spremni da odbranimo izbornu volju. Pola njihovih predstavnica su stari predstavnici, krali i pljačkali ovu zemlju. Mi smo svaki rezultat izborini priznavali i poštovali. Oni se kreću u granicama sopstvene pokvarenotsi. Mi ćemo zaštititi narodnu volju. Nećemo dozvoliti da nam pokradu biračku volju. Na ulici neće da unište ništa. Nisam sad predsednik, sad nemam problem, mi ćemo da tražimo svoja prava, da listići budu prebrojani kako je narod glasao - istakao je Vučić.

Ko je "rektor", a ko stranac koji smišlja pakleni plan

- I to nam je rektor... sumljivo... majko Božja. Nećemo nikad samo da proglasimo pobedu. Građani će da donesu odluku ko će upravljati Srbijom. Smislili su ako izgube da ne uđu u parlament i da ne bude verifikacija mandata. Znaju da će da izgube parlamentarne izbore. Probali bi da dobiju na drugom krugu predsedničkih izbora, jer nema Aleksandra Vučića. To su stranci smislili. Bio bih proglašen za ličnost godine da sam uveo sankcije Rusiji. Bio vih najveći demokrata na svetu - istakao je Vučić.

- CRTA će da ćuti, a onda da da čeka kad vidi izlaznost, misleći da su dobili. Ali to nije baš tako. Sve veći problemi u raju, ne znaju šta će sa sobom - istakao je predsednik.

Sada se čitaju komentari "uticajnog" tviteraša uperenih protiv Aleksandra Vučića

- Vidite koliko čovek mrzi. Od svega što smo izgradili, on vidi samo i oseća samo mržnju. Hvala im što su takvi, time mi pomažu da pobedim. Ako ne vidite bolnice, kliničke cente, koliko autoputeva, ako ne vidite Beograd na vodi, aerodrom, prugu koja spaja aerodrom sa centrom grada, vidite samo mržnju. Biće da je to vezano za vas, a ne nekog drugog. Nije sramota otići, pasti, sramota je mrzeti bez ikakvog razloga i želeti nekome zlo. Sramota je lagaati - istakao je on.

Kukavice koje napadaju u čoporu

- Taj bi pobegao od tebe. Pozovite ih sve meni na crtu. Neće ni tri na jedan, jer su naučili da se ponašaju i da napadaju samo u čoporu. Mislili su da ne sme niko da im pruži otpor. Vidim da se ljudi plaše da im kažu šta misle, zato sam podneo ostavku, da im pružim otpor. Ja se ne plašim, ja se ponosim. Ponisam sam što sam deo širokog narodnog pokreta "Ujedinjena Srbija". Uneli su mržnju u naše porodice, uzimaju lične karte deki i baki, oduzimaju im pravo glasa. Neverovatne stvari koje su radili, ja ću da im se suprostavim. Suprotstaviću im se i dan posle izbora i dva dana i godinu dana posle izbora. Svima koji misle da ruše zemlju. Nudio dijaloge, razgovore, sve - kaže Vučić.

Ekipa "stručnih"

- Jedino čime se rukovodite je da mrzite. Komentar sa Vesnu Radosavljević sa RTS. To je toliko zastrašujuće reći jednoj dami. Nisi ti rekao, Vučiću kretenu, to je sve okej. Svaka debata je lekovita i razgovor. Debata ova je bila lekovita, da vidimo ko je pisao ćaci, da ne zna da li sumnjivo ili sumljivo, da ne znaju ništa o obrazovanju. Ostavljaće oni sve više prazne stolice. Zamislite Kokanovića, Šokšića da su stručni. Stručan za uništavanje dinara. Stručan Jovo Bakić, Srdanović - za Zvicera i Đukanovića? Kad neko postavlja pitanje sa druge strane, e onda ćemo tog da mrzimo još više. U utakmici imate priliku da date gol, morate i da primite gol - istakao je on.

O komentarima blokadera zašto ga štite "Kobre" Vučić kaže:

- Ne znaju šta piše u Zakonu o predsedniku Republike. Imam pravo na zaštitu "Kobri" još godinu dana. Ne znaju ništa. Žao im je što sam živ, tačno podsvesno govorite o svojoj mržnji.

O ponižavanju deke koji je plakao kad je Vučić podneo ostavku, on kaže:

- Oni su ti koji na tajnim sastancima odlučuju ko će biti na listi. Šest meseci, pa nestaju, pojeo ga mrak, kao 1948. Što si bio bio si. Najviša komanda odlučuje, nemoj da pitaš. Ljudi koji puste suzu, oni vole, ne mrze. Oni neće da puste suzu ni za kim. Emocije nemate, osim prema sebi. Taj deka voli mnogo ljudi i ne zato što voli mene, on ima srcve i emocije, za razliku od onih čije su emocije negativne. Mrzim, mrzim, mrzim... Hvala ljudima za sve ove godine i boriću se, to je nešto što je najvažnije - rekao je Vučić.

O nekulturnom komentaru advokata Čedomira Stojkovića povodom abolicije blokadera:

- To je dehumanizacija... upotrebljen zvučni top, pucao si u narod. Uhapšeni su neki zbog pripreme terorističkih akata. Ali ne, ti si njih politički hapsio, jer su loše o tebi govorili. Ne poznajete državne mehanizme, koliko je država odgovornija i ozbiljnija od vas. Čovek je došao sa sekirom, počeo da udara ljude i razbija štandove. Te večeri skupilo se njih 80 zbog hapšenja tog čoveka u Kuli. Šta nije u redu sa nama? Sa tim ljudima? Zamislite da je nko od nas uzeo sekiru, udario, šta bi rekli, šta bi tražili? Ta pravda postaje imenica koju ne tumačimo svi na sličan, a svakako ne na isti način. Potrebno je da se po tom pitanju odnosimo drugačije - istakao je Vučić.

O komentarima blokadera da nije pomenuo pomilovane koji su se suprostavljali blokadama:

- To je sa višeg mesta. Nema poznatije tu od gospođe Pajić. U tim sukobima su deblji kraj dobili blokaderi, kao što su u nekim ranijim sukobima deblji kraj dobili oni koji su se suprotstavljali blokadama. Pomilovao sam mladića kojeg su skoro linčovali, ni krivog ni dužnog. Doveli smo tog dečka u situaciju jako neprijatnu. Nisam još čuo da je neko pohvalio bilo kakvu odluku - rekao je Vučić.

"Nasilnici" protiv nasilnika

- Nismo mi spaljivali prostorije, nismo devojakama lupali kamenom o glavu, nismo izboli čoveka nožem, nismo mi pucali u gospodina Bogdanovića, nismo mi rušili i uništavali nečiju imovinu, nismo mi umalo spalili žive ljude u Valjevu i Novom Sadu. Očekujemo izlaznost od preko 80 posto. Pobedićemo ih i na tu izlaznost. Oni ne mogu u to da poverujum jer žive u mehurima svojih tvivota, postova. Nismo mi davali zeleno svetlo za nasilje. I 28. juna i 15. marta pogledajte ko je proizvodio nasilje. Tako su izmislili priču o zvučnom topu. Nasilje je nešto što je nedopustivo. Dok sam živ, kao bilo šta, nikada neću pronaći opravdanje za nasilje - rekao je Vučić.

Mafija u strahu

- Najveća nervoza kod Balše Božovića... kod slugu Mila Đukanovića i Zvicera. Ta nervoza će da da se širi i biće sve veća. Posebna nervoza u obaveštajnim krugovima Crne Gore - zaključio je Aleksandar Vučić.

BONUS VIDEO: Vučić sa narodom ispred Predsedništva