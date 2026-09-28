VUČIĆ O KOMENTARIMA ČEDOMIRA STOJKOVIĆA: To je dehumanizacija
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govori uživo na Tiktoku, a dobio je pitanje da prokomengtariše nekulturan komentar advokata Čedomira Stojkovića povodom abolicije blokadera.
- To je dehumanizacija... upotrebljen zvučni top, pucao si u narod. Uhapšeni su neki zbog pripreme terorističkih akata. Ali ne, ti si njih politički hapsio, jer su loše o tebi govorili. Ne poznajete državne mehanizme, koliko je država odgovornija i ozbiljnija od vas. Čovek je došao sa sekirom, počeo da udara ljude i razbija štandove. Te večeri skupilo se njih 80 zbog hapšenja tog čoveka u Kuli. Šta nije u redu sa nama? Sa tim ljudima? Zamislite da je neko od nas uzeo sekiru, udario, šta bi rekli, šta bi tražili? Ta pravda postaje imenica koju ne tumačimo svi na sličan, a svakako ne na isti način. Potrebno je da se po tom pitanju odnosimo drugačije - istakao je Vučić.
O komentarima blokadera da nije pomenuo pomilovane koji su se suprostavljali blokadama:
- To je sa višeg mesta. Nema poznatije tu od gospođe Pajić. U tim sukobima su deblji kraj dobili blokaderi, kao što su u nekim ranijim sukobima deblji kraj dobili oni koji su se suprotstavljali blokadama. Pomilovao sam mladića kojeg su skoro linčovali, ni krivog ni dužnog. Doveli smo tog dečka u situaciju jako neprijatnu. Nisam još čuo da je neko pohvalio bilo kakvu odluku - rekao je Vučić
Preporučujemo
VUČIĆ NIKAD JASNIJI: Nećemo vam dati da ukradete narodnu volju
28. 09. 2026. u 19:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)