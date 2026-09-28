VUČIĆ O KOMENTARIMA ČEDOMIRA STOJKOVIĆA: To je dehumanizacija

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govori uživo na Tiktoku, a dobio je pitanje da prokomengtariše nekulturan komentar advokata Čedomira Stojkovića povodom abolicije blokadera.

Foto: printskrin TikTok/jasamalaksandar

- To je dehumanizacija... upotrebljen zvučni top, pucao si u narod. Uhapšeni su neki zbog pripreme terorističkih akata. Ali ne, ti si njih politički hapsio, jer su loše o tebi govorili. Ne poznajete državne mehanizme, koliko je država odgovornija i ozbiljnija od vas. Čovek je došao sa sekirom, počeo da udara ljude i razbija štandove. Te večeri skupilo se njih 80 zbog hapšenja tog čoveka u Kuli. Šta nije u redu sa nama? Sa tim ljudima? Zamislite da je neko od nas uzeo sekiru, udario, šta bi rekli, šta bi tražili? Ta pravda postaje imenica koju ne tumačimo svi na sličan, a svakako ne na isti način. Potrebno je da se po tom pitanju odnosimo drugačije - istakao je Vučić.

O komentarima blokadera da nije pomenuo pomilovane koji su se suprostavljali blokadama:

- To je sa višeg mesta. Nema poznatije tu od gospođe Pajić. U tim sukobima su deblji kraj dobili blokaderi, kao što su u nekim ranijim sukobima deblji kraj dobili oni koji su se suprotstavljali blokadama. Pomilovao sam mladića kojeg su skoro linčovali, ni krivog ni dužnog. Doveli smo tog dečka u situaciju jako neprijatnu. Nisam još čuo da je neko pohvalio bilo kakvu odluku - rekao je Vučić